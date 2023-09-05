التعليم السعودي يعلن عن جدول الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445 الجديد بالتفصيل، كما أوضحت التقويم الدراسي بالكامل لهذا العام الدراسي وكل ما يهم الطلاب، وحرصًا منا لتقديم كل ما هو مفيد لقرائنا سنوضح لكم كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد في الفقرات التالية.

جدول الإجازات الرسمية

التقويم الدراسي 1445

ومع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية الذي بدأ في يوم 20 أغسطس الماضي الموافق الثاني من شهر صفر 1445، فقد تم الإعلان رسميًا عن جدول الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445 بالتفصيل، كما تم الإعلان عن موعد إنتهاء الفصل الدراسي الأول والتي ستكون يوم 16 نوفمبر 2023، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 وسينتهي في يوم الخميس 22 فبراير 2024، وأخيرًا يبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير في يوم الأحد الثالث من مارس 2024 على أن ينتهي في يوم الإثنين العاشر من يونيو 2024.

جدول إجازات 1445

أما بالنسبة إلى جدول الاجازات الرسمية في العام الدراسي 1445 فقد أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية هذا الشأن بالتفصيل على النحو التالي: