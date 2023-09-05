التعليم السعودي يعلن عن جدول الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445 الجديد بالتفصيل، كما أوضحت التقويم الدراسي بالكامل لهذا العام الدراسي وكل ما يهم الطلاب، وحرصًا منا لتقديم كل ما هو مفيد لقرائنا سنوضح لكم كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد في الفقرات التالية.
التقويم الدراسي 1445
ومع بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية الذي بدأ في يوم 20 أغسطس الماضي الموافق الثاني من شهر صفر 1445، فقد تم الإعلان رسميًا عن جدول الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1445 بالتفصيل، كما تم الإعلان عن موعد إنتهاء الفصل الدراسي الأول والتي ستكون يوم 16 نوفمبر 2023، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 وسينتهي في يوم الخميس 22 فبراير 2024، وأخيرًا يبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير في يوم الأحد الثالث من مارس 2024 على أن ينتهي في يوم الإثنين العاشر من يونيو 2024.
جدول إجازات 1445
أما بالنسبة إلى جدول الاجازات الرسمية في العام الدراسي 1445 فقد أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية هذا الشأن بالتفصيل على النحو التالي:
- أول إجازة رسمية بمناسب اليوم الوطني السعودي وهو يوم 22 سبتمبر 2023، فقد تم تخصيص هذا اليوم من كل عام للاحتفال بهذا اليوم الوطني، ولكن في حالة إذا كان يوم 23 يوافق يوم جمعة فمن المتوقع أن يتم تعويض الطلاب بإجازة يوم الأحد الذي يليه.
- أما الإجازة الثانية ستكون إجازة مطولة ستوافق الثاني من نوفمبر 2023.
- ثم ستبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 16 نوفمبر 2023.
- ومنها تأتي الإجازة المطولة الثانية وهي يوم 17 ديسمبر 2023.
- ثم إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الرابع من يناير 2024 ثم ستتأنف الدراسة مرة أخرى يوم 14 يناير 2024.
- كما تبدأ إجازة مطولة للفصل الدراسي الثاني في يوم 28 يناير 2024.
- ثم يحصل الطلاب على أجازة يوم التأسيس في 22 فبراير 2024.
- أما بالنسبة إلى إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ في يوم 25 إبريل 2024.
- ثم يحصل الطلاب على إجازة مطولة من الثاني من مايو 2024.
- وأخيرًا تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في يوم 10 يونيو 2024.