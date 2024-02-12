التعليم السعودي توضح مدة التأخير المسموح بها عن الاختبار

منحت وزارة التعليم بالسعودية مدة 15 دقيقة كحد أقصى للتأخير عن دخول الاختبارات مع أخذ تعهد بعدم تكرار ذلك.

وقالت الوزارة إنه في حال التكرار يتم معاملته وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة والتي تنص على أنه يتم حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر لسبب غير وجيه لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط / الإشراف والمتابعة بالمدرسة”، كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار، ويُحرر محضر تأخر طالب أكثر من 15 دقيقة تكرار تأخر.

توضيح:

طلاب المدارس بالسعودية-مصدر الصورة: واس

أقصى مدة تأخير مسموح بها عن دخول الاختبار.

يجب على الطالب التوقيع على تعهد بعدم تكرار التأخير.

عقوبات التأخير المتكرر:

خصم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخر بدون سبب مقنع.

منع دخول الطالب إلى الاختبار إذا وصل بعد مرور نصف زمن الإجابة.

تحرير محضر تأخر في حال تجاوز التأخير 15 دقيقة.

شروط تسليم ورقة الإجابة:

عدم تسليم ورقة الإجابة قبل مرور نصف زمن الإجابة، إلا في حالات الضرورة الصحية.

الحصول على موافقة مدير المدرسة قبل مغادرة قاعة الاختبار.

معالجة الأخطاء في الاختبارات:

توخي الدقة في التعامل مع الأخطاء المكتشفة في الأسئلة أو التصحيح.

إعادة توزيع درجات السؤال على بقية الأسئلة في حال التأثير على نتيجة الطلاب.

إعادة توزيع الدرجات في حال نقص أو زيادة أسئلة الاختبار.

لإدارة المدرسة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب.

تعليمات دخول الاختبارات: