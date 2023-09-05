التعليم السعودي: تحويل ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن المدرسة 20 يومًا للنيابة العامة

تعمل الحكومة السعودية بجدية على توفير البيئة المناسبة للتعليم، وتقديم مناهج متطورة، وإتاحة فرص تدريب وتطوير مهني للمعلمين، ومع ذلك، فإن دور الطلاب وأولياء أمورهم له العامل الأكبر في ضمان نجاح العملية التعليمية، ومن أبرز المسؤوليات التي تقع على عاتق ولي الأمر هي ضمان حضور أبنائهم للمدرسة بانتظام، والتحفيز على التفوق الأكاديمي.

شعار وزارة التعليم السعودي، -المصدر: الحساب الرسمي لوزارة التعليم على تويتر.

خطوات ضد ولي أمر الطالب المتغيب عن المدرسة

تتدخل السلطات التعليمية والقانونية في المملكة العربية السعودية في حالات تغيب الطالب عن المدرسة دون عذر مقبول، ومن الإجراءات التي تُتخذ بحق ولي الأمر الذي يتغيب ابنه عن المدرسة لمدة تجاوزت 20 يومًا دون وجود عذر مقبول:

تقديم تقرير من مدير المدرسة إلى إدارة التعليم.

تحويل القضية من إدارة التعليم إلى الوزارة للرعاية الأسرية.

التحقيق مع الطالب واستجوابه من قبل الرعاية الأسرية لمعرفة أسباب الغياب.

توجيه القضية مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق، ومن ثم تحويلها للمحكمة الجزائية.

صدور حكم من القاضي بتعزير وسجن ولي الأمر نظرًا لثبوت إهماله.