التعليم السعودي تحدد ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة للمعلمين والمعلمات المتخصصين

أصدرت وزارة التعليم بالسعودية ضوابط صرف علاوة التربية الخاصة، التي تستهدف المعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة، وذلك بهدف رفع كفاءة العملية التعليمية لذوي الإعاقة، وتحفيزهم على أداء رسالتهم النبيلة في تعليم ورعاية ذوي الإعاقة.

وزارة التعليم بالسعودية -مصدر الصورة: منصة الوزارة

التربية الخاصة

ووفقًا للضوابط، تصرف العلاوة للمعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة بنسبة 20% من أول مربوط من الرتبة التي يشغلها الموظف، وتبدأ صرفها بتاريخ التكليف، وتنتهي بانتهائه، ويتوقف الصرف في حال عدم وجود نصاب تعليمي، أو حالات فردية مسندة إلى المعلم أو المعلمة.

كما يشترط أن يكون صرف العلاوة شهريًا، مع التقيُّد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة، ولا تُصرف عند التعويض عن الإجازات أو الابتعاث والإيفاد.

أما بالنسبة للمعلمين غير المتخصصين العاملين في المدارس التي يوجد بها برامج ذوي الإعاقة، فلا تُصرف لهم العلاوة، ويُكتفى بصرفها للمعلم المتخصص في التربية الخاصة.

معلمي التعليم العام

وفي حال تعذُّر وجود متخصص، والحاجة لتكليف معلمي التعليم العام، يُراعى أنْ يكون التكليف وفق دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، وتُصرف العلاوة لهم بنسبة 20% تبدأ بتاريخ التكليف وتنتهي بانتهائه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات المتخصصين في التربية الخاصة، وتحفيزهم على أداء رسالتهم النبيلة في تعليم ورعاية ذوي الإعاقة.