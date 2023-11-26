“التعليم السعودي”: إعلان مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445ه‍

أعلنت وزارة التعليم اليوم بالمملكة العربية السعودية، عن إجازات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445ه‍، والتي من المقرر بدايتها اليوم الأحد الموافق 26-11-2024، وتنتهي يوم السبت الموافق 21-8-2024م.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1445ه‍

وأوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الثاني سيتخلله أربعة إجازات، هي:

إجازة نهاية أسبوع مطولة، تبدأ يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2024م.

إجازة منتصف الفصل، تبدأ يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2024م، وتنتهي يوم السبت الموافق 1 يوليو 2024م.

إجازة نهاية أسبوع مطولة، تبدأ يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2024م.

مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثاني: – إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الأحد 1445/6/4هـ. – إجازة منتصف الفصل:

من يوم الجمعة 1445/6/23هـ

إلى يوم السبت 1445/7/1هـ. – إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 1445/7/13هـ. – إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:

من يوم الخميس… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 25, 2023

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس، تبدأ يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2024م، وتنتهي يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2024م.

وأكدت الوزارة أن هذه المواعيد قابلة للتعديل حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.

أهمية الإجازات المدرسية

تُعد الإجازات المدرسية من أهم عناصر العملية التعليمية، حيث تُتيح للطلاب فرصة للراحة والاسترخاء، وتجديد النشاط الذهني والجسدي، كما تُتيح لهم فرصة لممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة، التي تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتهدف الإجازات المدرسية أيضًا إلى تهيئة الطلاب نفسيًا وجسديًا لبدء الفصل الدراسي الجديد بنشاط وحيوية.