انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أقاويل وأخبار بشأن إلغاء منصة مدرستي الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، مما تسبب في إثارة جدل كبير بين المواطنين، حيث تقدم منصة مدرستي الإلكترونية الكثير من الخدمات التعليمية المميزة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في السعودية، وتساعد المنصة في تعزيز مستوي الخدمات التعليمية في السعودية، وتسهيل حصول الطلاب على العديد من الخدمات التعليمية المختلفة، وقد كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إلغاء خدمات منصة مدرستي.

التعليم السعودية تكشف حقيقة إلغاء خدمات منصة مدرستي

تعد منصة مدرستي أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، خلال فترة انتشار وباء كورونا المستجد، لتسهيل العملية التدريسية، وحرصًا على استمرار حصول الطلاب على الخدمات التعليمية المختلفة مع توقف المدارس، وتقدم منصة مدرستي الكثير من الخدمات التعليمية المميزة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، منها خدمة حضور الحصص الدراسية عن بعد وغيرها من الخدمات التعليمية المميزة، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة الماضية، أنباء بشأن إيقاف وزارة التعليم السعودية لخدمات منصة مدرستي، مما أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين، لتخرج الوزارة لتوضح حقيقة الأمر:

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بأنه لن يتم إلغاء خدمات منصة مدرستي، وأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ليست بصحيحة ومجرد إشاعات كاذبة، مؤكدة استمرار المنصة مع بداية العام الدراسي الجديد، ويستمر التعليم عن بعد وحضور الدروس إلكترونيًا.

طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي 1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور في السعودية بإنشاء حساب جديد على منصة مدرستي الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 1444، للحصول على الخدمات التعليمية الإلكترونية المختلفة، التي وفرتها وزارتها التعليم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عبر المنصة، ويتم التسجيل في منصة مدرستي، من خلال اتباع الخطوات الآتية: