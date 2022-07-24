التعليم السعودية تعتمد التقويم الدراسي 1444 وتُعلن موعد عودة الدوام
اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التقويم الدراسي للعام الجديد 1444، وأطلقت الوزارة التقويم الدراسي 1444 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي تضمن كافة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطالب، وأوضح التقويم بأن العام الدراسي الجديد يتكون من 3 فصول دراسية، وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة للعام الدراسي الماضي 1443، والذي أظهر نتائج إيجابية وساعد في تحسين المستوي الدراسي للطلاب، وكشفت الوزارة عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري إلى العمل، وموعد عودة الدوام الدراسي للطلاب وانتهاء الإجازة الرسمية.
التقويم الدراسي 1444
نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي التقويم الدراسي 1444، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب والموظفين والكادر الإداري بالمواعيد المحددة لعودة الدوام مرة أخري وبداية العام الدراسي الجديد، وأن التقويم الدراسي يتضمن كافة الإجازات الرسمية المسموح بها لطلاب المملكة العربية خلال العام الجديد 1444، وجاء التقويم الدراسي كالآتي:
|الحدث الدراسي
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول وعودة الدوام
|الأحد
|1 صفر 1444 هجريًا
|28 أغسطس 2022 ميلاديًا
|بداية إجازة اليوم الوطني
|الأربعاء والخميس
|25 و26 صفر 1444 هجريًا
|21 و22 سبتمبر 2022 ميلاديًا
|نهاية إجازة اليوم الوطني
|الخميس
|26 صفر 1444 هجريًا
|22 سبتمبر 2022 ميلاديًا
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد والاثنين
|20 و 21 ربيع الأول 1444 هجريًا
|16 و17 أكتوبر 2022 ميلاديًا
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الخميس
|16 ربيع الثاني 1444 هجريًا
|10 نوفمبر 2022 ميلاديًا
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|نهاية دوام يوم الخميس
|30 ربيع الثاني 1444 هجريًا
|24 نوفمبر 2022 ميلاديًا
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|10 جمادي الأولي 1444 هجريًا
|4 ديسمبر 2022 ميلاديًا
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد
|24 جمادي الأولي 1444 هجريًا
|18 ديسمبر 2022 ميلاديًا
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد والاثنين
|22 و23 جمادي الثاني 1444 هجريًا
|15 و16 يناير 2023 ميلاديًا
|إجازة يوم التأسيس
|الأربعاء والخميس
|2 و3 شعبان 1444 هجريًا
|22 و23 فبراير 2023 ميلاديًا
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|نهاية دوام يوم الخميس
|10 شعبان 1444 هجريًا
|2 مارس 2023 ميلاديًا
|بداية الفصل الدراسي الثالث
|الأحد
|20 شعبان 1444 هجريًا
|12 مارس 2023 ميلاديًا
|بداية إجازة عيد الفطر المبارك
|نهاية دوام يوم الخميس
|22 رمضان 1444 هجريًا
|13 أبريل 2023 ميلاديًا
|نهاية إجازة عيد الفطر المبارك
|الأربعاء
|6 شوال 1444 هجريًا
|26 أبريل 2023 ميلاديًا
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|الأحد والإثنين
|8 و9 ذو القعدة 1444 هجريًا
|28 و29 مايو 2023 ميلاديًا
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثالث
|نهاية دوام يوم الخميس
|4 ذو الحجة 1444 هجريًا
|22 يونيو 2023 ميلاديًا
موعد عودة الدوام الدراسي 1444
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد انتهاء الإجازة الصيفية للطلاب، وكشفت الوزارة عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري، وموعد عودة الطلاب للمدارس، والتي جاءت كالآتي:
- موعد عودة المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية 1444، يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا والموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا.
- موعد عودة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية 1444 إلى المدارس، يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا والموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا.
- موعد عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية يوم الاثنين 24 محرم 1444 هجريًا، والموافق 22 أغسطس 2022 ميلاديًا.
نتيجه برقم الجلوس 230872 اليمن تاسع 2022