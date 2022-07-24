التعليم السعودية تعتمد التقويم الدراسي 1444 وتُعلن موعد عودة الدوام

اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التقويم الدراسي للعام الجديد 1444، وأطلقت الوزارة التقويم الدراسي 1444 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي تضمن كافة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطالب، وأوضح التقويم بأن العام الدراسي الجديد يتكون من 3 فصول دراسية، وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة للعام الدراسي الماضي 1443، والذي أظهر نتائج إيجابية وساعد في تحسين المستوي الدراسي للطلاب، وكشفت الوزارة عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري إلى العمل، وموعد عودة الدوام الدراسي للطلاب وانتهاء الإجازة الرسمية.

التقويم الدراسي 1444

نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي التقويم الدراسي 1444، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب والموظفين والكادر الإداري بالمواعيد المحددة لعودة الدوام مرة أخري وبداية العام الدراسي الجديد، وأن التقويم الدراسي يتضمن كافة الإجازات الرسمية المسموح بها لطلاب المملكة العربية خلال العام الجديد 1444، وجاء التقويم الدراسي كالآتي:

الحدث الدراسي اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول وعودة الدوام الأحد 1 صفر 1444 هجريًا 28 أغسطس 2022 ميلاديًا بداية إجازة اليوم الوطني الأربعاء والخميس 25 و26 صفر 1444 هجريًا 21 و22 سبتمبر 2022 ميلاديًا نهاية إجازة اليوم الوطني الخميس 26 صفر 1444 هجريًا 22 سبتمبر 2022 ميلاديًا إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 20 و 21 ربيع الأول 1444 هجريًا 16 و17 أكتوبر 2022 ميلاديًا إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس 16 ربيع الثاني 1444 هجريًا 10 نوفمبر 2022 ميلاديًا بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 هجريًا 24 نوفمبر 2022 ميلاديًا بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 10 جمادي الأولي 1444 هجريًا 4 ديسمبر 2022 ميلاديًا إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 24 جمادي الأولي 1444 هجريًا 18 ديسمبر 2022 ميلاديًا إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 22 و23 جمادي الثاني 1444 هجريًا 15 و16 يناير 2023 ميلاديًا إجازة يوم التأسيس الأربعاء والخميس 2 و3 شعبان 1444 هجريًا 22 و23 فبراير 2023 ميلاديًا بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10 شعبان 1444 هجريًا 2 مارس 2023 ميلاديًا بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد 20 شعبان 1444 هجريًا 12 مارس 2023 ميلاديًا بداية إجازة عيد الفطر المبارك نهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان 1444 هجريًا 13 أبريل 2023 ميلاديًا نهاية إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء 6 شوال 1444 هجريًا 26 أبريل 2023 ميلاديًا إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والإثنين 8 و9 ذو القعدة 1444 هجريًا 28 و29 مايو 2023 ميلاديًا بداية إجازة الفصل الدراسي الثالث نهاية دوام يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 هجريًا 22 يونيو 2023 ميلاديًا

موعد عودة الدوام الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد انتهاء الإجازة الصيفية للطلاب، وكشفت الوزارة عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري، وموعد عودة الطلاب للمدارس، والتي جاءت كالآتي: