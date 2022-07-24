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التعليم السعودية تعتمد التقويم الدراسي 1444 وتُعلن موعد عودة الدوام

عيد سعيد

اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية التقويم الدراسي للعام الجديد 1444، وأطلقت الوزارة التقويم الدراسي 1444 عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والذي تضمن كافة الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطالب، وأوضح التقويم بأن العام الدراسي الجديد يتكون من 3 فصول دراسية، وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة للعام الدراسي الماضي 1443، والذي أظهر نتائج إيجابية وساعد في تحسين المستوي الدراسي للطلاب، وكشفت الوزارة عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري إلى العمل، وموعد عودة الدوام الدراسي للطلاب وانتهاء الإجازة الرسمية.

التقويم الدراسي 1444

التقويم الدراسي 1444

نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي التقويم الدراسي 1444، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب والموظفين والكادر الإداري بالمواعيد المحددة لعودة الدوام مرة أخري وبداية العام الدراسي الجديد، وأن التقويم الدراسي يتضمن كافة الإجازات الرسمية المسموح بها لطلاب المملكة العربية خلال العام الجديد 1444، وجاء التقويم الدراسي كالآتي:

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التقويم الدراسي 1444
التقويم الدراسي 1444
الحدث الدراسي اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
بداية الفصل الدراسي الأول وعودة الدوام الأحد 1 صفر 1444 هجريًا 28 أغسطس 2022 ميلاديًا
بداية إجازة اليوم الوطني الأربعاء والخميس 25 و26 صفر 1444 هجريًا 21 و22 سبتمبر 2022 ميلاديًا
نهاية إجازة اليوم الوطني الخميس 26 صفر 1444 هجريًا 22 سبتمبر 2022 ميلاديًا
إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 20 و 21 ربيع الأول 1444 هجريًا 16 و17 أكتوبر 2022 ميلاديًا
إجازة نهاية أسبوع مطولة الخميس  16 ربيع الثاني 1444 هجريًا 10 نوفمبر 2022 ميلاديًا
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول نهاية دوام يوم الخميس  30 ربيع الثاني 1444 هجريًا 24 نوفمبر 2022 ميلاديًا
بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد  10 جمادي الأولي 1444 هجريًا 4 ديسمبر 2022 ميلاديًا
إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد 24 جمادي الأولي 1444 هجريًا 18 ديسمبر 2022 ميلاديًا
إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 22 و23 جمادي الثاني 1444 هجريًا 15 و16 يناير 2023 ميلاديًا
إجازة يوم التأسيس الأربعاء والخميس 2 و3 شعبان 1444 هجريًا 22 و23 فبراير       2023 ميلاديًا
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني نهاية دوام يوم الخميس 10 شعبان 1444 هجريًا 2 مارس 2023  ميلاديًا
بداية الفصل الدراسي الثالث الأحد 20 شعبان 1444 هجريًا 12 مارس 2023  ميلاديًا
بداية إجازة عيد الفطر المبارك نهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان 1444 هجريًا 13 أبريل 2023  ميلاديًا
نهاية إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء 6 شوال 1444 هجريًا 26 أبريل 2023  ميلاديًا
إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والإثنين 8 و9 ذو القعدة 1444 هجريًا 28 و29 مايو 2023 ميلاديًا
بداية إجازة الفصل الدراسي الثالث نهاية دوام يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 هجريًا 22 يونيو 2023 ميلاديًا

موعد عودة الدوام الدراسي 1444

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن موعد انتهاء الإجازة الصيفية للطلاب، وكشفت الوزارة عن موعد عودة المعلمين والكادر الإداري، وموعد عودة الطلاب للمدارس، والتي جاءت كالآتي:

  • موعد عودة المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية 1444، يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا والموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا.
  • موعد عودة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية 1444 إلى المدارس، يوم الأحد 1 صفر 1444 هجريًا والموافق 28 أغسطس 2022 ميلاديًا.
  • موعد عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية يوم الاثنين 24 محرم 1444 هجريًا، والموافق 22 أغسطس 2022 ميلاديًا.
عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    نتيجه برقم الجلوس 230872 اليمن تاسع 2022

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