التعليم تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 ومواعيد الاجازات والامتحانات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية المفصلة للعام الدراسي الجديد 2023، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2022، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في نهاية شهر يناير 2023، وتتضمن الخريطة الزمنية المعتمدة مواعيد الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلبة والمعلمين خلال العام الدراسي وأيضاً موعد إجازة نصف العام ومواعيد الاختبارات وغيرها من الأمور الهامة التي تهم الطلبة والسادة أولياء الأمور والمعلمين.

التعليم تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 ومواعيد الإجازات والامتحانات:-

تضمنت الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد 2023، مواعيد بدء الفصل الدراسي الأول ، وموعد بدء الفصل الدراسي، وإجازة نصف العام وكل التفاصيل الأخرى ويمكن التعرف على تلك التفاصيل من خلال الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2023 كما يلي:-

ومن هذه الخريطة الزمنية يتضح ما يلي:-