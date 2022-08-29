التعليم تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 ومواعيد الاجازات والامتحانات
اعتمدت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية المفصلة للعام الدراسي الجديد 2023، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في مصر اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2022، على أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في نهاية شهر يناير 2023، وتتضمن الخريطة الزمنية المعتمدة مواعيد الإجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلبة والمعلمين خلال العام الدراسي وأيضاً موعد إجازة نصف العام ومواعيد الاختبارات وغيرها من الأمور الهامة التي تهم الطلبة والسادة أولياء الأمور والمعلمين.
التعليم تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 ومواعيد الإجازات والامتحانات:-
تضمنت الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجديد 2023، مواعيد بدء الفصل الدراسي الأول ، وموعد بدء الفصل الدراسي، وإجازة نصف العام وكل التفاصيل الأخرى ويمكن التعرف على تلك التفاصيل من خلال الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2023 كما يلي:-
ومن هذه الخريطة الزمنية يتضح ما يلي:-
- الفصل الدراسي الأول سوف يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 26 يناير 2023 بعدد أيام 98 يوماً.
- إجازة نصف العام سوف تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 ولمدة أسبوعان تنتهي في يوم الخميس الموافق 9/2/2023 على أن يكون هناك توحيد لموعد إجازة نصف العام بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية.
- الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ بعد انتهاء إجازة نصف العام وبالتحديد يوم 11 فبراير المقبل وسوف تستمر الدراسة به حتى يوم 8/6/2023.
- امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ يوم 10 /6/2023.
- امتحانات الدبلومات الفنية سوف تبدأ من يوم 8/7/2023.
- أول إجازة سوف يحصل عليها الطلاب بالعام الدراسي الجديد هو يوم 6 أكتوبر 2022 للاحتفال بانتصارات أكتوبر وسوف يصادف يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022.
- أجازة المولد النبوي الشريف سوف تكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.
- فى الفترة من بعد إجازة المولد النبوي الشريف وحتى أول يناير 2023 لن تكون هناك إجازات رسمية يحصل عليها الطلاب، وأول إجازة سوف تبدأ مع العام الميلادي الجديد سوف تكون في السابع من شهر يناير بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.