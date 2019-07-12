التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غداً السبت

نتيجة الثانوية العامة 2019
وكشف أحد المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح انتهت بشكل كامل الآن جاري مراجعة الأوراق ورصد الدرجات، وقال أيضاً أن أعمال التصحيح والمراجعة تتم بشكل جيد وبدقة عالية لضمان حقوق جميع الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار أيضاً أنه سيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2019 في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع المقبل، وبعد انتهاء المؤتمر سيتم رفع النتيجة لتكون للجميع عبر موقع وزارة التربية والتعليم .
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019
ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019، ويمكنك من خلال هذا الرابط الحصول علي النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسمياً موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وقال رئيس عام الثانوية العامة النائب خالد عبد الحكم خلال لقاء صحفي : ” أنه من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم السبت المقبل “.
وذلك بعد أن يتم عقد المؤتمر الصحفي من قبل التربية والتعليم والإعلان عن النتيجة ، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم فور ظهورها .
رابط موقع وزارة التربية والتعليم وإليكم رابط آخر للحصول علي النتيجة
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