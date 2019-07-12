التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 غداً السبت

أيام معدودة وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 وستكون متاحة أمام الطلاب والطالبات، ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، ويستطيع الطلاب الحصول علي النتيجة من خلال هذا الرابط وبعدها ادخال رقم الجلوس وستظهر النتيجة أمامهم فوراً وذلك عقب اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عن النتيجة في جميع المدارس عقب ظهورها رسمياً بيوم واحد .

نتيجة الثانوية العامة 2019

وكشف أحد المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح انتهت بشكل كامل وحتى الآن جاري مراجعة الأوراق ورصد الدرجات، وقال أيضاً أن أعمال التصحيح والمراجعة تتم بشكل جيد وبدقة عالية لضمان حقوق جميع الطلاب والطالبات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار أيضاً أنه سيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2019 في مؤتمر صحفي بداية الأسبوع المقبل، وبعد انتهاء المؤتمر سيتم رفع النتيجة لتكون متاحة للجميع عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019، ويمكنك من خلال هذا الرابط الحصول علي النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة النائب خالد عبد الحكم خلال لقاء صحفي : ” أنه من المتوقع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم السبت المقبل “.

وذلك بعد أن يتم عقد المؤتمر الصحفي من قبل وزير التربية والتعليم والإعلان عن النتيجة ، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط وزارة التربية والتعليم فور ظهورها .

رابط موقع وزارة التربية والتعليم وإليكم رابط آخر للحصول علي النتيجة

يمكنك من خلال الروابط السابقة الاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر عقب اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور ” طارق شوقي ” .