عاجل “هيئة تقويم التعليم والتدريب”: تُعلن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 اليوم رسميًا

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن بدء التسجيل في اختبار الرخصة المهنية اليوم للمعلمين، لإن شغل الوظائف التعليمية رجالاً ونساءً لابد فيه من أن يحصلوا على رخصة مهنية تساعدهم في مزاولة المهنة، ويتم التحديد لموعد الاختبار من هيئة التقويم فهي الجهة المسؤولة عن جودة التعليم بالسعودية، ويكون تابع لها مراكز تنفذ الرؤى والأهداف، ومن أهم تلك المراكز مركز القياس الوطني، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم موعد اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمين والمعلمات.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

إن خدمات التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية الخاصة بالمعلمين تكون متاحة بفترات التسجيل المعلن عنها، من خلال هيئة التقويم والتدريب، كما أن التسجيل يكون الراغبين بالالتحاق بكافة الوظائف التعليمية، الذين قد انتهت رخصتهم البالغ مدتها خمس سنوات، تحتسب من تاريخ الإصدار، كما أن الرخص يتم التسجيل باختباراتها بالشكل الإلكتروني، وإليكم طريقة التسجيل اختبارات الرخص المهنية وهي كالآتي:

تدخل لنظام الرخصة المهنية.

تضغط بعد ذلك على كلمة دخول من خلال بوابة نفاذ.

تدخل اسم المستخدم لأبشر.

تكتب كلمة السر التي تم تخصيصها للدخول بأبشر.

عليك بالإضافة رمز التحقق.

تضغط على كلمة تسجيل الدخول.

تكتب الرمز المرسل من خلال الرسالة النصية للجوال المستخدم.

تنتقل للملف الشخصي التابع للمستخدم بالموقع الإلكتروني.

تختار خانة الاختبارات.

تضغط على كلمة سجل الآن.

النظام بعد ذلك ينتقل لملف المستخدم من خلال مركز القياس وإن لم يكن لديه حساب فعليه بإنشاء واحداً جديداً حتى يستطيع التسجيل بالاختبار.

بعد أن تتأكد من البيانات تضغط على كلمة تعديل المتواجدة بنهاية الصفحة.

تقرأ التعليمات.

تضغط على كلمة متابعة.

توافق بعد ذلك على التعليمات التي يتم عرضها بالشاشة.

تعبأ البيانات المطلوبة.

تضغط على كلمة التالي حتى تحجز ميعاد وتحدد مقر الاختبار.

تحدد المدينة التي ترغب في تأدية الاختبار بداخلها.

تختار فترة الاختبار إن كانت في الصباح أو المساء.

تضغط على كلمة التالي.

تراجع البيانات التي تتعلق بالاختبار من الموعد آلية الاختبار، الفترة، الرسوم، المقر، والتخصص.

تضغط على خانة موافقة على التسجيل بميعاد الاختبار.

تنقر فوق كلمة التالي.

تختار بعد ذلك طريقة الدفع من بطاقة مدى، نظام سداد، أو بطاقة الائتمان.

تنتقل لصفحة الدفع.

بعد أن تنتهي من التسديد وتعود للصفحة تتعرف على التفاصيل التي تتعلق بتأدية الاختبار من نوعه، حالة التسجيل، تاريخ الاختبار، الوقت، التخصص، رقم المقعد، ومقر الاختبار.

تذهب لمقر الاختبار بالميعاد المحدد.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية 1444

هيئة التقويم والتدريب تعقد اختبارات مهنية للأشخاص الراغبين في أن يحصلوا على رخصة مهنية، وهي خاصة للأشخاص الذين سيقومون بالعمل بالوظائف التعليمية، وتعقد هذه الاختبارات أكثر من مرة بالعام، والآن تم الإعلان عن ميعاد عقد تلك الاختبارات، بأنه سوف يكون موعد بدء التسجيل للنساء يوم 5 سبتمبر 2022 وينتهي التسجيل للمعلمين والمعلمات يوم 8 أكتوبر، ولكن يتم الاختبار في الفترة ما بين 11-14 نوفمبر، وينتهي اختبار التخصص يوم 26 نوفمبر ويتم عقد الاختبار خلال الفترة ما بين 12-25 يناير 2023.