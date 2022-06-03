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خطوات انشاء حساب ولي الأمر للتسجيل في رياض الأطفال وأولى ابتدائي 2022

أحمد أشرف السيد

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التسجيل أمام السادة أولياء الأمور في تسجيل أبناؤهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، على أن يتم البدء في التسجيل اعتباراً من 1/6/2022 وحتى 30/6/2022 على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية في المحافظات لذلك.

التقديم في رياض الأطفال والأول الابتدائي 2022

بالتفصيل خطوات إنشاء حساب ولي الأمر للتسجيل في رياض الأطفال وأولى ابتدائي 202:-

حددت وزارة التربية والتعليم السن المطلوب للتقدم للصف الأول الابتدائي بحيث لا يقل سن الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فيجب ألا يقل سن التلميذ عن 4 سنوات.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم بأنه بعد انتهاء مواعيد التسجيل ستقوم المديريات التعليمية بتنسيق الطلاب في كل محافظة حسب كثافة الفصول، وفقاً لما تضمنه القرار الوزاري رقم 154 الصادر بتاريخ 6/1989 والمتضمن ضوابط الالتحاق بمدارس التربية والتعليم.

ويمكن التسجيل وفقاً للخطوات السهلة والبسيطة التالية:-

* يقوم ولي الأمر بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم خدمات ولي الأمر حيث تظهر أمامه النافذة التالية:-

خطوات انشاء حساب ولي الأمر للتسجيل في رياض الأطفال وأولى ابتدائي 2022 1 3/6/2022 - 12:31 م

* يقوم ولي الأمر باختيار إنشاء حساب جديد، حيث تظهر أمامه النافذة التالية:-

خطوات انشاء حساب ولي الأمر للتسجيل في رياض الأطفال وأولى ابتدائي 2022 2 3/6/2022 - 12:31 م

* يقوم ولي الأمر بإدخال البيانات الأساسية وذلك من واقع بطاقة الرقم القومي الخاصة به، حيث يقوم بإدخال الاسم الأول، ثم اسم الوالد، ثم اسم الجد، ثم اللقب أو العائلة، ثم الرقم القومي، ثم إدخال تاريخ الميلاد، ثم تحديد محافظة الميلاد، ثم اختيار النوع.

* يتم إدخال البيانات الخاصة بالتواصل مع ولي الأمر، حيث يقوم بإدخال رقم الموبيل، ثم التليفون، ثم البريد الإلكتروني، ثم المحافظة…. وفي النهاية يقوم بإدخال كلمة السر أو كلمة المرور، مع مراعاة ألا تقل عن 8 حروف ويجب أن تحتوي على حروف وأرقام ويكون أحد الحروف كابتيل.

* يجب تدوين كلمة المرور حتى يسهل تذكرها.

* أخيراً يتم الضغط على تسجيل.

* بذلك يكون قد تم إنشاء حساب خاص بولي الأمر على موقع الوزارة.

* بعد ذلك يقوم بالدخول على الحساب باستخدام الرقم القومي ثم كلمة المرور، ليبدأ بعد ذلك ولي الأمر في تسجيل بيانات التلميذ، حيث يتم إدخال بيانات التلميذ من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بالتلميذ، حيث يقوم بإدخال الاسم ورقمه القومي، ثم يتم اختيار المحافظة، ثم الإدارة التعليمية، ثم المدرسة.

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أحمد أشرف السيد

معلم كمبيوتر بوزارة التربية والتعليم وحاصل على دبلوم عام في التربية شعبة كمبيوتر تعليمي


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    كيفية تقديم لأطفالkg1رسمي

    الرد
    1. غير معروف يقول

      اذا ادخلت اسم الوالد بل الخطأ كيف اصلاحه