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وزارة التعليم السعودية: غدا بدء عملية التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني

عبد الجليل فارس

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدأ عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال من خلال البوابة الالكترونية الرسمية لنظام نور، كما أكدت الوزارة أن عملية التسجيل تشمل الاطفال الذين أكملوا 3 سنوات ولم يبلغوا لحد الآن  6 سنوات، بينما تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها عددا من المناطق والإدارات التعليمية.

وزارة التعليم السعودية: غدا بدء عملية التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني
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بدأ تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور في المملكة العربية السعودية

طريقة التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال 1444

  • الخطوة الأولى: الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.
  • الخطوة الثانية: تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل دخول جديد.
  • الخطوة الثالثة: انقر على تبويب تسجيل الأبناء ثم حدد تسجيل طالب جديد في الروضة.
  • الخطوة الرابعة: أكتب جميع بيانات الطالب المراد التقديم له بصورة صحيحة وأرفع المستندات المطلوبة منك مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة.
  • الخطوة الخامسة: تحديد الروضة المراد التقديم فيها والتي تقع بالقرب من محل السكن ثم أنقر تسجيل.
  • الخطوة السادسة: سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال.

المستندات المطلوبة

  • شهادة ميلاد حديثة للطفل.
  • صورة طبق الأصل من سجل العائلة.
  • شهادة التطعيمات
  • شهادة الكشف الطبي
  • اثبات محل السكن للأطفال السعوديون
  • صورة من إقامة ولي الأمر سارية المفعول للطلبة الاجانب المقيمين داخل المملكة.

شروط تسجيل رياض الأطفال

  • الجنسية السعودية بالنسبة للأطفال السعوديين المتقدمين على الروضة الحكومية.
  • الاطفال الاجانب يمكن لهم ن التقديم في روضة الأهلية
  • توافق عمر الطفل  مع السن المحدد للتسجيل في الروضات.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي قدمنا لكم فيه أخر مستجدات عملية التسجيل في رياض الأطفال بالنسبة لأطفال المملكة العربية السعودين والمقيمين فيها من الاجانب.

عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية، متصرف إداري في مؤسسة تعليمية، كاتب محتوى فى نجوم مصرية

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10 تعليقات
  1. بسنت محمد يقول

    السنبلاوين

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  2. معاذ محمد مصطفى يقول

    القاهره

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  3. عبدالرحمن ابراهيم محمد عاطف يقول

    انا مش لاقي النتيجه بتاعتي

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  4. الاء عصام يقول

    مبروك

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  5. محمد عمرو عبدالمنعم عبد الستار يقول

    محمد عمرو عبدالمنعم عبد الستار

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  6. اروى صابر سيد على يقول

    متى ستظهر نتيجه سنه سته

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  7. مازن ماجد عوض يقول

    اريد درجة امتحان اخر العام

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  8. مهند احمد محروس يقول

    الصف السادس

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  9. ٧٧٥ يقول

    يوسف عماد عبد الهادي عبد الحكم

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  10. يسي يقول

    تمام

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