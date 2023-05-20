وزارة التعليم السعودية: غدا بدء عملية التسجيل بمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدأ عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال من خلال البوابة الالكترونية الرسمية لنظام نور، كما أكدت الوزارة أن عملية التسجيل تشمل الاطفال الذين أكملوا 3 سنوات ولم يبلغوا لحد الآن 6 سنوات، بينما تم تقسيم التسجيل إلى 3 مجموعات، تضم كل منها عددا من المناطق والإدارات التعليمية.

بدءًا من يوم غد الأحد..#وزارة_التعليم تفتح التسجيل في مرحلة #رياض_الأطفال من خلال "نظام نور" وفق 3 مجموعات. pic.twitter.com/SVgtSJRA8o — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 20, 2023

طريقة التسجيل في نظام نور لرياض الأطفال 1444

الخطوة الأولى: الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.

الخطوة الثانية: تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل دخول جديد.

الخطوة الثالثة: انقر على تبويب تسجيل الأبناء ثم حدد تسجيل طالب جديد في الروضة.

الخطوة الرابعة: أكتب جميع بيانات الطالب المراد التقديم له بصورة صحيحة وأرفع المستندات المطلوبة منك مع مراعاة الدقة أثناء الكتابة.

الخطوة الخامسة: تحديد الروضة المراد التقديم فيها والتي تقع بالقرب من محل السكن ثم أنقر تسجيل.

الخطوة السادسة: سوف تصلك رسالة بنجاح عملية التسجيل الإلكتروني في مرحلة رياض الأطفال.

المستندات المطلوبة

شهادة ميلاد حديثة للطفل.

صورة طبق الأصل من سجل العائلة.

شهادة التطعيمات

شهادة الكشف الطبي

اثبات محل السكن للأطفال السعوديون

صورة من إقامة ولي الأمر سارية المفعول للطلبة الاجانب المقيمين داخل المملكة.



شروط تسجيل رياض الأطفال

الجنسية السعودية بالنسبة للأطفال السعوديين المتقدمين على الروضة الحكومية.

الاطفال الاجانب يمكن لهم ن التقديم في روضة الأهلية

توافق عمر الطفل مع السن المحدد للتسجيل في الروضات.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي قدمنا لكم فيه أخر مستجدات عملية التسجيل في رياض الأطفال بالنسبة لأطفال المملكة العربية السعودين والمقيمين فيها من الاجانب.