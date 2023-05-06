التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 1445 بالمدارس الحكومية “وزارة التعليم” توضح الخطوات والرابط

بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجُدد بالصف الأول الابتدائي، وتحديد خدمة التسجيل الإلكتروني الجديدة التي يتم إرسال رابطها عبر الهاتف الجوال لولي الأمر، بدأ البحث عن رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 1445، حيث تتاح الخدمة لأولياء أمور الطلبة المؤهلين للدخول أولي ابتدائي للعام الدراسي الجديد بالمدارس الحكومية، على أن يبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 17 شوال الجاري، الموافق 7 مايو 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 28 شوال 1444، الموافق 18 مايو الجاري، وسوف نوضح لكم فيما يلي رابط وخطوات تنفيذ الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة التعليم، تسهيلاً على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم في أولي ابتدائي، مع توضيح أهم التفاصيل التي يتم البحث عنها بخصوص هذا الموضوع.

رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 1445

تصل رسالة لولي أمر الطالب المؤهل للدخول لأولي ابتدائي هذا العام بالرابط المخصص للتسجيل.

الدخول على الرابط الإلكتروني “preregistaration.moe.gov.sa“.

النقر على البدء.

ثم التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على مربع التالي.

تظهر بيانات ولي الأمر يتم مراجعتها مع كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

النقر على مربع التالي.

تظهر بيانات الأبناء المتاح لهم التسجيل.

اختيار الابن الذي تريد تسجيله.

تُعرض العناوين الوطنية المسجلة بالقنوات الرسمية.

تقوم باختيار العنوان الوطني الخاص بك، أو تحديده من خلال الخريطة بشكل يدوي.

تظهر قائمة المدارس القريبة من عنوانك الوطني الذي تم تحديده.

اختيار المدرسة القريبة من عنوانك مع استكمال البيانات المطلوبة.

النقر على مربع إرسال الطلب.

تظهر رسالة بنجاح عملية التسجيل.

تصل رسالة بنتيجة القبول على الجوال المسجل بعد انتهاء وقت التقديم.

تعرّف على آلية "التسجيل الإلكتروني" الجديدة، والتي تُتيح لأولياء أمور الطلبة تسجيل أبنائهم المستجدين في الصف الأول الابتدائي. pic.twitter.com/ApurYjSI09 — المتحدث الرسمي باسم التعليم العام (@spokesp_moe) May 5, 2023

مواعيد التسجيل لأولي ابتدائي 1445 بمدارس المملكة

تصنيف المدارس موعد بداية ونهاية التسجيل المدارس الحكومية بدايةً من 17 شوال 1444، الموافق 7 مايو 2023، وحتى 28 شوال 1444، الموافق 18 مايو 2023 مدارس تحفيظ القرآن الحكومية من خلال نظام نور من 22 ذي القعدة 1444، الموافق 11 يونيو 2023، وحتى 4 ذي الحجة 1444، الموافق 22 يونيو 2023 المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني للمدارس الحكومية بدايةً من 22 ذي القعدة 1444، الموافق 11 يونيو 2023، وحتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي

رابط نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445

أتاحت وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور الإلكتروني، لتسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1445، بمدارس تحفيظ القرآن الحكومية، والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، وكذا الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل بالمدارس الحكومية عبر خدمة التسجيل الإلكتروني الجديدة.