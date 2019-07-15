التربية و التعليم تعتمد جول امتحانات الدور الثاني لاتمام شهادة الثانوية العامة 2019 في جميع الشعب

وزارة التربية و التعليم تعتمد جول امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة 2019 في جميع الشعب

اعتمدت اليوم صباحا وزارة التربية و التعليم جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العام 2019 لإتمام العام الدراسي 2018/2019 كما اعتمدت أيضا الوزارة جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لإتمام العام الدراسي في مدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا “STEM” و كما اعتمدت أيضا جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لإتمام العام الدراسي بمدارس المكفوفين

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات في الدور الثاني يوم السبت الموافق ال17 من أغسطس الشهر المقبل و سوف تستمر حتى يوم الاثنين الموافق ال26 من شهر أغسطس المقبل 2019 و بعد الانتهاء من أعمال التصحيح و الرصد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 سوف يتم الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة لدخول الجامعات و التي سوف تظهر بعد ظهور نتائج الدور الثاني 2019 و سوف تظهر نتيجة التنسيق على بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

والتي تم إقرارها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الفائت ال 13 من يوليو الشهر الجاري و قد أتت النتائج جميعها مرضية للبعض و غير مرضية للبعض الأخر و سوف يتم فتح باب التظلمات يوم غد الثلاثاء و سوف تنتهي بعدها بثلاثة أيام و على من يرغب في التقدم بطلب للتظلمات سوف يدفع قيمة رسوم 100 عن كل مادة و شرط أن يكون حاضرا في الموعد الذي يحدد له للاطلاع على ورقته و على إجاباته لتدوين ملاحظاته في حالة وجود أي ملاحظات أو أخطاء في التصحيح أو رصد الدرجات

وعلى الطالب الالتزام بضرورة الحضور للموعد المحدد له و أن لم يلتزم لا يحق له التقدم بطلب أخر للتظلم

و الآن نترككم مع الجداول