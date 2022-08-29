التربية والتعليم تعتمد الخطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي 2022-2023 بعد آخر تعديل

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” عن اعتماده للخطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وأوضح حجازي بأن الخطة الزمنية للعام الجديد تم تعديلها من قبل وتم تغيير موعد بداية العام الدراسي، حيث تم تأجيل موعد بداية الدراسة لمدة أسبوع، لتبدأ يوم 1 أكتوبر بالتزامن مع بداية الدراسة في الجامعات، وتضمنت الخطة الزمنية موعد بداية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وموعد انتهائها وانتهاء العام الدراسي 2022-2023، كما تضمنت الخطة موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2023، وامتحانات الدبلومات الفنية 2023.

الخطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي 2022-2023 بعد آخر تعديل

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي”، وجاءت الخطة الجديدة بعد تعديل الوزير لموعد بداية العام الدراسي، لتبدأ الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وطبقًا للخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، فأن الدراسة تبدأ من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وتستمر حتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لمختلف المراحل التعليمية في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، ويكون عدد الأسابيع للعام الدراسي الجديد 2022-2023، 35 أسبوع تقريبًا، وجاءت الخطة الزمنية كالآتي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، ويستمر حتي يوم 26 يناير 2023.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2023.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

تخصص الوزارة الأسبوع الأخير من العام الدراسي للمراجعة لكافة المراحل التعليمية.

يبلغ عدد أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوم، بعد حذف أيام الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، بينما يبلغ عدد أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوم.

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 194 يوم، بما يساوي 35 أسبوع.

يتم احتساب فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني من أيام الدراسة الفعلية، ومن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

تبدأ الإجازة الرسمية لنصف العام من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتستمر حتي 9 فبراير 2023، لمدة أسبوعين.

تخصص المواعيد السابقة للخطة الزمنية للعام الجديد لكافة مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “رضا حجازي” بأن الدراسة تبدأ للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات من يوم السبت 1 أكتوبر بدلًا من 24 سبتمبر، بينما تبدأ الدراسة للمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة دولي بصورة مبكرة، يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022.