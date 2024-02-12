نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم المصرية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلاناً عن إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية عبر موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، التي تؤكد على ضرورة توفير كافة مصادر الدراسة والتعلم للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

التربية والتعليم تتيح المواد الدراسية عبر موقعها الإلكتروني

المقررات الدراسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقررات الدراسية والتدريبية يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، والتي تتضمن ملخصات ومفاهيم واسئلة لمختلف المراحل التعليمية المختلفة، والتي تتيح للطالب الاختيار بينها واستعراضها من خلال الموقع أو تحميلها بشكل مجاني.

وأكدت الوزارة أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التي يؤكد فيها على ضرورة إتاحة كافة السبل ومصادر التعلم التي تساهم في مساعدة الطلاب في العملية التعليمية ورفع الكفاءة في عملية التعليم وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، فحرصت الوزارة على تقديم المحتوى الإلكتروني للمواد التعليمية بشكل مبسط وسهل في حزمة مميزة وافية من المحتويات الخاصة بالمنهج الدراسي، والتي تشتمل على ملخصات ومفاهيم واسئلة يمكن استعراضها والاختيار من بينها.

ويمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور استعراض تلك المقررات والمواد التعليمية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

إتاحة الكتب الدراسية لكافة الصفوف

وجه وزير التربية والتعليم رسالة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، يؤكد خلالها عن تقديم كافة الخدمات التعليمية التي تساهم في مرحلة البناء وتنمية المهارات إلى جانب الكتاب المدرسي لتسهيل عملية التحصيل العلمي، من خلال أدوات ومفاهيم رئيسية تحقق نواتج التعلم على كافة مستويات المعرفة من تذكر وفهم بسيط وفهم عميق، إضافة إلى رفع العبء المادي عن كاهل أولياء الأمور من خلال النسخ الإلكترونية والقنوات التعليمية التي تقدم شروحات ومفاهيم لكافة المناهج الدراسية.

مضيفاً إلى توافر منصات الوزارة المختلفة التي تعمل على بث المقررات الدراسية بطرق متفردة تراعي من خلالها الفروق الفردية بين الطلاب، وأكد أن الوزارة تعمل بشكل دائم من أجل تحقيق مستقبل أفضل ومتميز للطلاب لبناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز.