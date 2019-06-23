البوابه المصريه للتعليم الفنى : رابط نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

ترفع نتيجة الدبلومات 2019 الآن على موقع بوابة التعليم الفني، وخلال ساعات سوف يعلن موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، اعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم المصري، لكافة شعب الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض، بمختلف الأنظمة التعليمية سواء كان نظام الثلاث والخمس سنوات، حيث سنقوم بوضع رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية، بأسفل هذا المقال .
نتائج الشهادات الفنية، سوف يتم اعتمادها رسميا خلال ساعات القليلة القادمة، حيث يمكنكم حفظ رابط بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات ، من اجل أن يستعلم كل طالب وطالبة عن النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث سنقوم بوضع الرابط المباشر من اجل أن يستطيع الطلاب الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني في أي وقت وبكل سهولة وبدون عناء .
البوابه المصريه للتعليم الفنى
صرح أحد منسوب وزارة التعليم الفني، بان نتائج الدبلومات سوف تعلن رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكنكم التعرف على النتيجة وبيان بالدرجات لكافة الشعب والتخصصات من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ، من خلال الرابط التالي الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني ، حيث نود أن نعلمكم بان النتيجة لم تظهر حتي الان، وانه جاري رفع النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم المصري .
من اجل الحصول على نتائج امتحانات الدبلومات الفنيه، يمكنكم ترك أرقام الجلوس والشعب والاسم بالكامل بالتعليقات، وسوف نقوم بجلب لكم النتيجة على الفور، حيث سنوفر لكم النتائج الامتحانات حين اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وفي الختام تتمني أدارة موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب النجاح والتوفيق .
التعليقات
درجات محمود جمال
الرجاء اعلامنا بالدرجات
دبلوم صناعة شعبة ملابس جاهزه
احمد السيد محمد عبد النبي الملاح
كفر الشيخ
٤٠٩٧٨٤٢
قسم تصنيع غذائي
الاسم :اية محمد حلمي محمد عامر
الشعبة:تريكو
مدرسه:الجلاء الصناعيه بنات طنطا
رقم الجلوس:2413926
انتى حلوة بقا 😂😂
هي نتيجه مش هتظهر اسنادي ولا اي خلصونا بقا لو كونتو هطلعو نتيجه اي ملل ده
محمد على مصطفى
محافظه قنا
دبلوم فنى صناعى
رقم الجلوس٢١٥٤١٥٤
هيثم محسن أحمد محمد…. قسم أثاث معدني…. 2120561 ….. محافظة القاهرة
الاسم / امنيه عزت فاروق حسين محمد المتيم
المحافظه / محافظه الشرقيه/ قسم / ابو كبير
المدرسه / الثانويه التجاريه بنات /شعبه / قانون
رقم الجلوس / 3407289
2428526
الاسم ننسى خالد بيلى محمد سيد احمد مدرسه صهرجت الكبرى رقم الجلوس3277329 والشعبه تسويق
سميرة محمد كامل ياسين حسين ورقم الجلوس هو ٢٤١٦١٩٣ المدرسه الثانويه الزخرفة بنات غرب المنصوره شعبه عام تركيو
اسماء شعبه زخرفه رقم الجلوس 2552178
وليد اشرف عبدالله محمد يوسف
2520056
مدرسة كفر شكر الصناعيه بنين
أحمد محمد عطا ابو المجد غزال
2255455
نسيج
مدرسه أجا الصناعيه بنين
رقم الجلوس \2352702
الاسم \ ابوبكر محمد مصطفي عبد الحميد
التخصص\ حاسبات
المدرسه \ طنطا الكهربيه الالكترونيه
رقم جلوس3900672سياحة وفنادق
راقم الجلوس 3482862 اسم عبداللطيف مرتاح ناجي سلومه شعبه إدارة الأعمال مدرسة الضبعةالثانوية الفنيةالتجارية
رقم الجلوس/2627130
الاسم / احمدبلال عطيه محمد
التخصص / تركيبات ومعدات كهربية
المد رسه /سيدي سالم الثا نويه الصناعية
رقم الجلوس/2627130
جهاد حسان
رقم الجلوس. 2787797
رقم الجلوس ٣٤٥٤٠٦٢
الاسم امير رمضان عبدربه عبدالتواب الزوبي
الشعبه تصنيع غذائي
المدرسه الثانويه الزراعيه
نظام الثلاثة سنوات
يا برنس رقم الجلوس 4094398
رقم الجلوس/ 3050600
الاسم / مرفت يسري أحمد فؤاد
الشعبه / تسويق
المدرسه / السلام التجاريه بنات
رقم الجلوس / 3050647
الاسم / ياسمين عمرو عيد العظيم
الشعبة/ تسويق
المدرسه/السلام التجاريه بنات