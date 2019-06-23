البوابه المصريه للتعليم الفنى : رابط نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

ترفع نتيجة الدبلومات 2019 الآن على موقع بوابة التعليم الفني، وخلال ساعات سوف يعلن موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، اعتماد النتيجة من قبل وزير التعليم المصري، لكافة شعب الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض، بمختلف الأنظمة التعليمية سواء كان نظام الثلاث والخمس سنوات، حيث سنقوم بوضع رابط الاستعلام عن نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية، بأسفل هذا المقال .

نتائج الشهادات الفنية، سوف يتم اعتمادها رسميا خلال ساعات القليلة القادمة، حيث يمكنكم حفظ رابط بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات ، من اجل أن يستعلم كل طالب وطالبة عن النتيجة بكل سهولة ويسر، حيث سنقوم بوضع الرابط المباشر من اجل أن يستطيع الطلاب الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني في أي وقت وبكل سهولة وبدون عناء .

البوابه المصريه للتعليم الفنى

صرح أحد منسوب وزارة التعليم الفني، بان نتائج الدبلومات سوف تعلن رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يمكنكم التعرف على النتيجة وبيان بالدرجات لكافة الشعب والتخصصات من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ، من خلال الرابط التالي الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني ، حيث نود أن نعلمكم بان النتيجة لم تظهر حتي الان، وانه جاري رفع النتيجة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم المصري .

من اجل الحصول على نتائج امتحانات الدبلومات الفنيه، يمكنكم ترك أرقام الجلوس والشعب والاسم بالكامل بالتعليقات، وسوف نقوم بجلب لكم النتيجة على الفور، حيث سنوفر لكم النتائج الامتحانات حين اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وفي الختام تتمني أدارة موقع نجوم مصرية لجميع الطلاب النجاح والتوفيق .

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