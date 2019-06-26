برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر البوابة المصرية للتعليم الفني

البوابة المصرية للتعليم الفني، ينتظر طلبة الدبلومات الفنية بانوا عها “التجاري، الصناعي،الزراعي ، الفندقي” ظهور النتيجة بفارغ صبر وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الدبلوم الفني خلال الأيام القليلة القادمة بمجرد اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس .

وقد أضاف المصدر أن كنترول الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية قد اقتربت على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وبعض الكنترولات بدأت في أعمال المراجعة وقد اعطي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تتم المراجعة اكثر من مرة ي حيث تعتبر مرحلة المراجعة من اهم المراحل حيث ان الخطأ وارد وحتى يتم تفادي أي مشكلة وحتى حصل كل طالب على حقه.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019:

وقد صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الكنترولات قد قاموا بتحديد أسماء طلاب أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2019 لجميع الشعب التخصصات، وقد بلغت عدد الكنترولات الفنية تبلغ 23 كنترول وقد انتهوا بالفعل من تصحيح ورصد الدرجات للمواد النظرية بالإضافة إلي انه تم إضافة درجات الامتحانات العملية .

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني :

وأضاف المصدر واكد على نتيجة الدبلومات الفنية سوف تظهر الأسبوع المقبل، ويمكن للطلبة الاستعلام عن النتيجة عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني ،ويمكنك عزيزي الطالب ترك اسمك ورقم جلوسك اسفل المقال وسوف يقوم موقع نجوم مصرية بالاستعلام عن النتيجة بمجرد اعتمادها واعلانها رسميا.

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