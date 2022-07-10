” البوابة الإلكترونية” لينكـــ نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 رابط نتيجة شهادة الأساس في السودان جميع الولايات

يهتم الكثير من الطلاب في مختلف الولايات في السودان بشكل عام في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج شهادة الأساس 2022، وهي النتائج التي تبقى عمليات بحث متعددة عبر محركات البحث في هذا التوقيت سعيا الى الوصول الى المعدلات التي حصل عليها الطلاب خلال الامتحانات الخاصة بالدورة الأولى التي تم اداؤها خلال الفترة الأخيرة بناء على الضوابط والإجراءات التي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم السودانية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2022 جميع الولايات عبر موقع وزارة التربية السودانية.

الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس في السودان الخرطوم 2022

ونجد أنه بناء على ما اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السودانية، فقد كانت عمليات التصحيح الخاصة بامتحانات شهادة الأساس في جميع أنحاء السودان قد بدأت رسميا مباشرة في كافة اللجان خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه قد انتهت رسميا بعض المحافظات من أعمال تصحيح الامتحانات، وبناء على ذلك فقد قامت تلك المحافظات على رفع نتائج الطلاب مباشرة عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات الأساس وكانت نسبة النجاح 92%، وبناء على ذلك فقد اشارت الوزارة أن هناك أكثر من 12 طالب وطالبة يحصلون على الدرجات النهائية الكاملة، وقد اكدت أنه من المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج شهادة الأساس في كافة المحافظات المتبقية بشكلٍ عام، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأخيرة وهي رصد النتائج واعتمادها رسميا.