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نتائج التوجيهي الاردن 2019 الدورة الصيفية على موقع eduwave ايديويف حسب الاسم ورقم الجلوس

كتب نانسي آدمفي آخر تحديث
نتائج التوجيهي الاردن 2019 الدورة الصيفية على موقع eduwave ايديويف حسب الاسم ورقم الجلوس
نتائج الدورة الشتوية نتائج التوجيهي 2018

نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية سيتم متابعتها معكم، ومن المنتظر أن يعقد وزير التربية والتعليم الأردنى مؤتمر صحفي ويقوم بإعلان النتيجة، وقد عرضت وزارة التربية والتعليم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوات التي تم بها تصحيح الدفاتر الامتحانية، وكيف مرت هذه الدفاتر بمراحل تدقيق ومراجعة لضمان تحقيق العدالة وحصول كل الطلاب على درجاتهم كاملة، و قد تقرر أن يتم الاعلان رسمياً عن نتائج الثانوية العامة بالأردن فى جميع المحافظات يوم 25 يوليو 2019

رابط نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية “الثانوية العامة” في الأردن

فور اعتماد وزير التعليم الأردني، نتيجة التوجيهي 2019 الدورة الشوية سيتم نشرها  مباشرة على موقع ايدي ويف eduwave، وذلك بعد انتهت كل عمليات تصحيح دفاتر الإجابات ومراجعتها، ويتم الآن إعداد نتيجة التوجيهي الرابط الشتوي 2018 تمهيدا لإعلانها لكل الطلاب.

موقع نتائج التوجيهي ايدي ويف eduwave

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت انه سيتم إعلان نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019، الخميس القادم 25 يوليو، وسيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. eduwave، وقد أكد وزير التعليم الأردني أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة للغاية.

و يستطيع طلبة التوجيهي الحصول علي نتيجتهم بمجرد أن يتم اعتماد النتيجة، عن طريق رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب، وذلك عن طريق الاستعلام أون لاين خلال موقع ايدي ويف eduwave الذي سيقوم بنشر النتيجة إلكترونياً.

رابط موقع ايدي ويف

نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2018 

ينتظر جميع الطلبة والطلبات ظهور نتيجة التوجيهي الدورة الشتوية، حيث ستكون النتائج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني www.tawjihi.jo وذلك فور أن يتم إعلانها

وقد أكدت الوزارة أن موعد نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 في الأردن، سيكون يوم الخامس والعشرين من  يوليو الجاري، و كل ما يتم نشره عبر فيس بوك و الخاص بمتى سيكون ظهور النتائج فهو اشاعات ، كما أكدت الوزارة بأن نتائج التوجيهي 2019 الأردن ستكون متاحة فور اعتمادها من وزير التعليم.

عن الكاتب

نانسي آدم

نانسى أدم كاتبة وصحفية فى نجوم مصرية وعدد من المواقع الاخرى و لدى خبرة فى العمل الصحفى منذ سنوات تخرجت من كلية التجارة قسم لغة انجليزية أعشق القراءة وخاصة الروايات الادبية والقصص البوليسية وأحب الرسم وأعشق الاغانى الاجنبية وأحب القيام بالرحلات سواء داخل مصر أو خارجها.

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