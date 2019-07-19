نتائج التوجيهي الاردن 2019 الدورة الصيفية على موقع eduwave ايديويف حسب الاسم ورقم الجلوس

نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية سيتم متابعتها معكم، ومن المنتظر أن يعقد وزير التربية والتعليم الأردنى مؤتمر صحفي ويقوم بإعلان النتيجة، وقد عرضت وزارة التربية والتعليم، على مواقع التواصل الاجتماعي الخطوات التي تم بها تصحيح الدفاتر الامتحانية، وكيف مرت هذه الدفاتر بمراحل تدقيق ومراجعة لضمان تحقيق العدالة وحصول كل الطلاب على درجاتهم كاملة، و قد تقرر أن يتم الاعلان رسمياً عن نتائج الثانوية العامة بالأردن فى جميع المحافظات يوم 25 يوليو 2019

رابط نتائج التوجيهي 2019 الدورة الصيفية “الثانوية العامة” في الأردن

فور اعتماد وزير التعليم الأردني، نتيجة التوجيهي 2019 الدورة الشوية سيتم نشرها مباشرة على موقع ايدي ويف eduwave، وذلك بعد انتهت كل عمليات تصحيح دفاتر الإجابات ومراجعتها، ويتم الآن إعداد نتيجة التوجيهي الرابط الشتوي 2018 تمهيدا لإعلانها لكل الطلاب.

موقع نتائج التوجيهي ايدي ويف eduwave

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت انه سيتم إعلان نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019، الخميس القادم 25 يوليو، وسيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. eduwave، وقد أكد وزير التعليم الأردني أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة للغاية.

و يستطيع طلبة التوجيهي الحصول علي نتيجتهم بمجرد أن يتم اعتماد النتيجة، عن طريق رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب، وذلك عن طريق الاستعلام أون لاين خلال موقع ايدي ويف eduwave الذي سيقوم بنشر النتيجة إلكترونياً.

رابط موقع ايدي ويف

موقع التوجيهي الأردني http://www.tawjihi.jo.

نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2018

ينتظر جميع الطلبة والطلبات ظهور نتيجة التوجيهي الدورة الشتوية، حيث ستكون النتائج متاحة من خلال الموقع الإلكتروني www.tawjihi.jo وذلك فور أن يتم إعلانها