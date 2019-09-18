الانتهاء من تطوير 70% من المدن الجامعية بجامعة عين شمس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

فى ظل الاستعدادات التي تقوم بها جامعة عين شمس من أجل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد 2019 – 2020، قام السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتأكيد على أن جامعة عين شمس في الوقت الراهن تعمل تبعًا إلى إستراتيجية التطوير المستمر، التي قد تم وضعها للجامعة، وذلك تحت عناية وقيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس.







الاستعداد للعام الجامعي الجديد بعين شمس

ومن الجدير بالذكر أن مختلف الاستعدادات التي تقوم بها جامعة شمس تأتي في ظل خطة زمنية محددة تهدف إلى تحسين وتطوير مختلف الخدمات التي تحرص الجامعة على تقديمها لطلاب وطالبات الجامعية، بحيث أن تتماشى تلك الخدمات مع مختلف الخدمات التي يتم تقديمها في الجامعات العالمية المختلفة، كما تحرص جامعة عين شمس على مراعاة متطلبات الطلاب والطالبات أثناء فترة تواجدهم في جامعة عين شمس، خلال شهور الدراسة، هذا بالإضافة إلى قيام الجامعة بالتطوير والتجديد بشكل موسع وشامل لحد كبير، والذي قد تم خلال فترة الإجازة الصيفية.







كما تجدر الإشارة إلى كون قطاع المدن الجامعية سواء طلبة أو طالبات كان قد شهد طفرة كبيرة وتطور ضخم، حيث قد تم العمل على تحسين وتطوير أكثر من ٧٠% من أماكن الإقامة، بالإضافة إلى تطوير قاعات الإستذكار وكذلك تحسين الملاعب، وصالات الألعاب الرياضية ووصالات تنس الطاولة، وكذلك صالات المطعم، ويذكر أن ذلك قد تم من خلال استخدام الإمكانيات الذاتية لجامعة عين شمس، وفي خلال وقت قياسي.

تطوير المدن الجامعية لعين شمس

ويجب ذكر أن أعمال التطوير التي قد شهدتها مختلف المدن الجامعة طلبة وطالبات لهذا العام جاءت في ظل المبادرة الأولى من نوعها “بايدينا نجملها” والتي قد قام بإطلاقها القطاع أثناء إجازة نصف العام الجامعي المنصرم، والتي كان قد شارك فيها مجموعة من الطلاب والطالبات المتطوعين في القيام بعملية تجميل وتزيين المدينة الجامعية، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتحسين نظام التغذية المقدمة للطلاب والطالبات، وذلك تبعًا لمعايير سلامة الغذاء، وفي ظل رؤية يتبناها القطاع حتى يتم القيام بتطوير قطاع التغذية، وتعتمد تلك الرؤية علي منظومة رقابية ذات مستوى فعال وعالي الجودة، من أجل أن يتم ضمان جودة وسلامة الغذاء، ويتم ذلك في ظل الاستناد إلى مجموعة من الأسس العلمية المختلفة، حتى يتم العمل على تعزيز وحماية الصحة العامة الخاصة بالطلاب، من أجل الوصول الي أفضل مستوي ممكن من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائي الذي يتم تقديمه لطلبة وطلاب الجامعة.

وقد اشتملت خطة التطوير الخاصة بالمدن الجامعية وجامعة عين شمس، القيام بتحديث المراقبة الطبية والخدمات الطبية التي يتم تقديمها لمختلف طلاب وطالبات الجامعة، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير نظام التكافل الإجتماعي، والقيام بصيانة و تجديد قاعات الدراسة، وهذا بجانب تزويد القاعات الدراسية بالوسائل التعليمية اللازمة.







دعم ذوي الاحتياجات بمدينة عين شمس الجامعية

أما فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة فكان قد أكد السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود أنه في الوقت الراهن يتم توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لأبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم في المدينة الجامعية، كما قد تم العمل على تخصيص شباك خاص بطلاب وطالبات الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة في مكتب التحويلات المركزي، والقيام بتوفير أماكن مخصصة للاستراحة والانتظار، هذا بالإضافة إلى العمل على توفير مختلف الخدمات التي تضمن راحة أبناء الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قد أشار إلى أن جامعة عين شمس سوف تقوم بإفتتاح مركز لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على دمجهم مع ذويهم، وكذلك يهتم بتسهيل مختلف العقبات التي تواجههم.

وأشار السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى قيام الجامعة بتوفير مختلف سبل الدعم للأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية المختلفة، وأضاف أنه يتم العمل على تطوير وتجديد وتحسين مسرح رعاية شباب جامعة عين شمس، والذي يقام من خلاله الكثير من المسابقات الطلابية المختلفة في مجالات المسرح والغناء والعزف الموسيقى.

انتهاء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

ومن الجدير بالذكر أن السيد الأستاذ إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، كان قد أوضح أنه في الوقت الحالي يتم العمل على الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية، وأوضح أنه يوجد هناك لجنة كاملة من أجل مراجعة نظافة المدن الجامعية، بالإضافة إلى العمل على رش المدن بالمبيدات الحشرية ضد القوراض والحشرات، حتى تصبح المدينة الجامعية على أكمل وجه وأفضل استعداد من أجل استقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأوضح السيد الأستاذ إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية أن المدن الجامعية تستعد من أجل استقبال حوالى عدد خمسة آلاف طالب وطالبة، ,وأشار أنه قد تقدم إلى المرحلة الأولى للسكن الجامعي ما يقرب من 7 آلاف طالب وطالبة من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لعملية تقديم المدن الجامعية.