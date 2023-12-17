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الاسكندرية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفترة الصباحية والمسائية.

تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 م وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17/1/2024 م.

جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط.
  • الاربعاء 3 يناير 2024م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: الرياضيات / المهارات المهنية.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: العلوم / التربية الدينية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
  • الاربعاء 3 يناير 2024م: الرياضيات / المهارات المهنية.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / التربية الدينية.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط.
  • الاربعاء 3 يناير 2024م: اللغة الأجنبية / المهارات المهنية.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: العلوم / تكنولوجيا المعلومات.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.
  • الاربعاء 10 يناير 2024 م: الرياضيات  / التربية الدينية.

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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