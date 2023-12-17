الاسكندرية: جدول امتحانات المرحلة الابتدائية – فصل دراسي أول 2024
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 م، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للفترة الصباحية والمسائية.
تبدأ اعمال امتحانات المرحلة الابتدائية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 م وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17/1/2024 م.
جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط.
- الاربعاء 3 يناير 2024م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
- الخميس 4 يناير 2024 م: الرياضيات / المهارات المهنية.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: العلوم / التربية الدينية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية.
جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية / تكنولوجيا المعلومات.
- الاربعاء 3 يناير 2024م: الرياضيات / المهارات المهنية.
- الخميس 4 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: العلوم / التربية الدينية.
جدول امتحان الصف السادس الابتدائي – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة العربية والخط.
- الاربعاء 3 يناير 2024م: اللغة الأجنبية / المهارات المهنية.
- الخميس 4 يناير 2024 م: العلوم / تكنولوجيا المعلومات.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الدراسات الإجتماعية.
- الاربعاء 10 يناير 2024 م: الرياضيات / التربية الدينية.