الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 بالاسم ورقم الجلوس على موقع التنسيق الإلكتروني

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير على محرك بحث جوجل الشهير خلال الساعات القليلة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، خاصة بعد أن تم الكشف مؤخراً من قبل مكتب تنسيق الجامعات عن نتيجة طلبات تقليل الاغتراب التي قام الطلاب بتقديمها في يوم 8 الماضي من شهر سبتمبر الجاري، واستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال طلبات تقليل الاغتراب لمدة خمسة أيام متتالية، حيث انتهت التقديمات يوم الاحد الماضي الموافق 12 من شهر سبتمبر، ولكن أعلن مكتب تنسيق الجامعات في الساعات القليلة الماضية عن نتيجة التحويلات لطلاب المرحلة الأولى والثاني من تنسيق الجامعات، بحيث يمكن للطلاب التعرف على النتيجة في أي وقت وعلى مدار اليوم من خلال القيام بتسجيل الدخول على الموقع فقط، وقام مكتب تنسيق الجامعات بالالتزام بشروط القبول لتقليل الاغتراب للتسهيل على الطلاب، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2021:

قام مكتب تنسيق الجامعات مؤخراً بتنفيذ شروط تقليل الاغتراب بحسب الطاقة الاستيعابية لكل الجامعات والمعاهد ومن جهة أخرى يتم فتح باب التقدم للطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة، بالإضافة إلى أنه يمكن للطلاب أيضا الذين لم يقوموا باللحاق بفترة التقديم في المرحلتين الأولى والثاني من التنسيق أن يقوموا بالقديم في المرحلة الثالثة أيضا، ومع العلم أن عدد الطلاب الذين من المقرر لهم أن يقوموا بالتسجيل في المرحلة الثالثة يصل إلى 42056 من الشعبة الأدبية، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 24932 طالب.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2021:

تزامناً مع انتهاء موقع التنسيق الإلكتروني من إعداد نتيجة تحويلات الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق انطلقت على الفور المرحلة الثالثة من التنسيق، وللاطلاع على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب يقوم الطالب بتطبيق الخطوات التالية:

1/ يتوجه الطالب إلى ” موقع التنسيق الإلكتروني “.

2/ الضغط على خيار الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

3/ كتابة الاسم ورقم الجلوس.

4/ الضغط على خيار استعلام.