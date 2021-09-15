الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عبر موقع بوابة الثانوية العامة الإلكترونية بالخطوات

تزامناً مع انتهاء طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من أداء أعمال الامتحانات يوم الإثنين الماضي الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري شهد محرك بحث جوجل الشهير إقبالاً ملحوظاً من قبل الطلاب واولياء الأمور الذين يبحثون عن موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، ولكن ازدادت معدلات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم الذي أكدت فيه اقتراب موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى ذلك أن هناك الكثير من الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم بعد ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على الموعد النهائي لنتيجة الدور الثاني للثانوية العامة ورابط الاستعلام عنها وكيفية الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021:

تتزايد عمليات البحث بين الحين والآخر نظراً لأن طلاب الدور الثاني وطلاب بعض المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية لم يتمكنوا من اللحاق بمرحلتي التنسيق الأولى والثانية، مما يعني أن المرحلة الثالثة من التنسيق هي الحل الوحيد بالنسبة لهم، لذلك نجد أن معظم هؤلاء الطلاب يتابعون موعد الإعلان عن النتيجة لحظة بلحظة، وفور الإعلان عن النتيجة سيتمكن الطالب من تسجيل الرغبات الخاصة به بالجامعات والكليات والمعاهد المختلفة ولكن بحسب المجموع الحاصل عليه.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي مؤخراً أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مشيراً إلى أن النتيجة ستكون متاحة على موقع بوابة الثانوية العامة الإلكترونية، كما أوضح الدكتور طارق شوقي خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة وجاءت على النحو التالي:

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021:

1/ في بداية الأمر يقوم الطالب بالتوجه إلى الرابط التالي ” هنا “.

2/ ثم يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

3/ ثم يقوم الطالب بالضغط على كلمة نتيجة أو بحث.

4/ ستظهر النتيجة على الفور أمام الطالب.