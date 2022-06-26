الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني

بعد أن أقرت الوزارة موعد نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 كثر البحث عنها في محرك بحث جوجل وعن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني، وستتاح نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت اليوم 26 من شهر يونيو 2022، وستظهر على موقع المربع الإلكتروني الذي وضعته وزارة التربية الكويتية، ويجب على كل طالب الدخول إلى موقع نتائج moe edu kw ثم كتابة كل البينات المطلوبة للحصول على النتائج.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022

سيتم إطلاق نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022 بالرقم المدني بعد ساعات قليلة فقط، وسيحصل كل الطلاب على درجاتهم، وتعتبر هذه المرحلة مهمة في مسارهم الدراسي، لأنهم بعد ذلك سيتمكنون من اختيار الكليات التي تناسبهم للالتحاق بها، وقد انتهى التصحيح منذ أيام قليلة، ويكون الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 من خلال ما يلي:

يقوم الطالب بزيارة موقع المربع الإلكتروني على الإنترنت

يجب أن يسجل الاسم والرقم المدني أيضا

وثم يضغط على زر إظهار النتائج لتظهر له النتيجة الخاصة به بكل تفاصيلها، كما ستعرف على الدرجات التي تحصل عليها في كل المواد.

نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويت بأنها ستقوم باستقبال طلبات التظلمات بعد إعلان نتائج الثاني عشر في الكويت، وثم سيتم توزيع شهادات النجاح في 27 والعشرين من يونيو، وفي اليوم الموالي ستبدأ في استلام التظلمات، والتي ستستمر لثلاثة أيام كاملة ويتم هذا بشكل إلكتروني فقط، أما امتحانات الدورة الثانية لكل من القسم الأدبي والعلمي فسيكون في 27 يوليو المقبل.

في الختام نكون قد قدمنا لكم موضوع نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2022. كما شرحنا لكم كل الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب الذي يريد الحصول على نتائج الثانويه العامة الكويت من خلال رابط نتائج الكويت الذي قدمته الوزارة.