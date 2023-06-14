الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الربيعية 2023 في الأردن

نتائج الشامل الدورة الربيعية 2023 في الأردن زادت عملية البحث في الأردن للتعرف على طريقة رابط نتائج الشامل للدورة الربيعية 2023، حيث أعلن الدكتور “أحمد العجلاني” رئيس الجامعة الأردنية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الشامل الدورة الربيعية خلال الساعات المقبلة، ويمكن للطلاب بعد ذلك الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتعرف على نتائج الشامل الدورة الربيعية للعام الدراسي 2022/ 2023.

الاستعلام عن النتائج



من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الشامل في الدورة الربيعية خلال الساعات المقبلة، بعد أن أكد رئيس الجامعة في خلال المؤتمر صباح اليوم الساعة 10 صباحًا، ولأن جميع الطلاب والطالبات يقومون بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتائج الشامل في الدورة الربيعية 2023 عليك إتباع الخطوات التالية التي سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الربيعية 2023

أولاً عليك الدخول على الموقع الرسمي لـ “جامعة البلقاء التطبيقية“.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية عليك اختيار “نتائج الشامل الدورة الربيعية 2023”.

ستجد مربع مخصص لإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

اضغط بعد ذلك على أيقونة “البحث”.

وسوف تظهر أمامك النتيجة بالتفصيل لجميع المواد والدرجات.

نتائج الشامل في الأردن

أن الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2023 في الأردن بدأت 23 مايو 2023 وقام بأداء الامتحانات ما يقرب من 5966 طالبًا من 51 كلية جامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتم توزيعهم على 89 تخصص,

تقدم لأداء الامتحان 4709 طلاب للورقة الأولى، بينما الورقة الثانية قام بأداء الامتحانات لها 4796 طالبًا، وقام للامتحان للورقة الثالثة 5292 طالب.

وأكد “العجلون” أن الامتحانات النظرية جرأت على أكمل وجه، وقد أعتمد 19 قاعة لأداء الامتحان النظري، وتم تقسيمها على 15 مركزًا منشرة في جميع أنحاء محافظات الأردن.