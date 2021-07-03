الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الامارات وزارة التربية والتعليم 2021
تشهد هذه الساعات استعداد وزارة التربية والتعليم في الامارات لإعلان نتائج طلاب الصف الثاني عشر، وهي النتائج الخاصة بالثانوية العامة التي ينتظرها الطلاب منذ الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية، وذلك تمهيدا للالتحاق بالجامعات في دولة الامارات او خارجها او الالتحاق بالبعثات المختلفة، وذلك عقب الحصول على شهادة الثانوية العامة، لذلك يهتم الكثير من الطلاب في الامارات في هذا التوقيت بالاستعلام عن النتائج والتعرف على موعد الإعلان عن نتائج الثاني عشر بالإمارات الثانوية العامة، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات الثانوية العامة وكذلك كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية وكذلك موقع معلوماتي 2021.
موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر الثانوية العامة الإمارات 2021
تبعا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في الإمارات خلال الأيام الماضية أنه من المقرر ان يتم اعلان نتائج طلاب الصف الثاني عشر الثانوية العامة بداية من يوم الأحد الذي يوافق 4 من شهر يوليو، ومن ثم تبدأ عملية طرح نتائج الصفوف الأخرى الثامن والتاسع في يوم السادس من شهر يوليو.
الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات 2021
أكدت وزارة التربية والتعليم في الامارات أن نتائج طلاب الصف الثاني عشر سوف يتم طرحها الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يتم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية مباشرة.
- اختيار الدخول الى مركز معلوماتي ومن ثم تسجيل الحساب الخاص بالطالب عبر المنصة.
- تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم الضغط على ايقونة الدخول.
- اختيار نتائج الصف الثاني عشر في الإمارات ومن ثم الضغط ادخال رقم الجلوس.
- الضغط على أيقونة الحصول على النتيجة.