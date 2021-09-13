الاستعلام عن تنسيق الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 – 2022.. الطب البشري تبدأ من 85%

تزامناً مع انتهاء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة لعام 2021 اليوم الإثنين الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، اتجه معظم طلاب الدور الثاني للثانوية العامة وكذلك أولياء الأمور للبحث عن الأماكن الشاغرة بالكليات والمتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، حيث ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور وجميع نتائج البحث تدور حول الاستعلام عن الأماكن الشاغرة المتبقية بالكليات التابعة للجامعات الحكومية، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على الكليات الشاغرة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة.

الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة لعام 2021:

كما ذكرنا من قبل أصبح الاستعلام عن الكليات الشاغرة هو كل ما يشغل بال طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، خاصة بعد أن تم الإعلان عن كلية المتاحة في الجامعات المصرية للطلاب من قبل مكتب التنسيق، وذلك تزامناًً مع انتهاء أعمال الامتحانات اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر، حيث أوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن طلاب الشهادة الثانوية العامة الذين انتهوا من امتحانات الدور الثاني سوف يتم فتح باب تسجيل وتعديل الرغبات الخاصة بهم، وفقاً للمجموع الذي يحصل عليه الطالب حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بالكليات المتاحة له، كما أوضح مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن هناك الكثير من الأماكن لطلبة الدور الثاني للثانوية العامة بالكليات العلمية والأدبية، وتم التأكيد على ذلك من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية مؤخراً.

تنسيق الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021:

كلية الطب البشري يبدأ تنسيقها من 85% حتى 83%.

كلية طب الأسنان يبدأ تنسيقها من 80% حتى 78%

كلية العلاج الطبيعي والصيدلة يبدأ تنسيقها من 80% حتى 78%.

كلية الطب البيطري يبدأ تنسيقها من 75% حتى 73%.

كلية الهندسة يبدأ تنسيقها من 70% حتى 68%.

كلية علوم الحاسب يبدأ تنسيقها من 65% حتى 63%.

كليات تكنولوجيا العلوم الصحية والتكنولوجيا الحيوية يبدأ تنسيقها من 60% حتى 58%.

كلية الفنون يبدأ تنسيقها من 60% حتى 60%.

كلية الإعلان ولغات الترجمة يبدأ تنسيقها من 55% حتى 55%.

كلية الاقتصاد والإدارة يبدأ تنسيقها من 55% حتى 55%.

كلية التربية والحقوق والسياحة والتمريض والزراعة والآثار وعلوم سينمائية يبدأ تنسيقها من 55% حتى 55%.