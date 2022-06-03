الاستعلام عبر موقع وزارة التربية الكويت نتائج الطلاب 2022

في الفترة التي تلت الانتهاء من الامتحانات في الكويت بدأ البحث عن موقع وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022، وهذه البوابة هي الوسيلة التي تمكنهم من التعرف على نتائج الامتحانات التي أدوها حضوريا، ولم تعلن وزاره التربية بعد عن الموعد المقرر لإتاحة النتائج على موقع المربع الالكتروني، لكن حسب ما ورد إلينا من بعض مصادر الوزارة، تجري عمليات التصحيح حاليا وبعد أيام معدودة فقط ستعرض النتائج بشكل إلكتروني قبل اعتمادها ونشرها في المدارس الكويتية.

موقع وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022

وضع المسؤولين عن قطاع التعليم في دولة الكويت موقع وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022، ويمكن لكل طالب أو ولي أمره الدخول إلى موقع المربع الإلكتروني المعتمد من الوزارة، ثم اتباع الخطوات التالية بالتدريج:

أولا: على المتقدم أن يقوم بزيارة موقع المربع على الإنترنت

ثانيا: ينقر على خيار نتائج الطلاب 2022

ثالثا: ينبغي تحديد الصف الدراسي حسب المستوى الذي ينتمي له

يكتب الرقم المدني المطلوب مع الاسم

آخر خطوة الضغط على زر استظهار النتائج، سيتمكن الطالب من التعرف على الدرجة التي تحصل عليها والمجموع العام.

نتائج الطلاب 2022

بعد عام دراسي حافل أجرى الطلاب في الكويت آخر الامتحانات في السنة الدراسية الحالية، والآن يريدون أن يتعرفوا على نتائج الطلاب الابتدائي بالإضافة إلى كل من المتوسط والثانوي أيضا، وعدد الطلاب الذين امتحنوا كبير لذلك سيستغرق التصحيح وقتا قبل عرض النتائج في صورتها النهائية، بعد ذلك سيتمكنون من استخراج نتائجهم حسب اسماء المدارس التي أعلنت عن النتائج تباعا.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال موقع وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022، وهو المنصة التي تتيح للطلاب الحصول على نتائجهم في الامتحانات والتعرف على كل المستجدات المتعلقة بدراستهم وجداول الامتحانات.