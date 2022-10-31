وزارة التعليم تُحدد تاريخ بداية الاختبارات النهائية 1444 الفصل الأول في هذا الموعد وتستمر لتلك المدة

يبحث عديد من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الاختبارات النهائية، وهذا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول خاصة بعد إعلان الوزارة عن مواعيد الاختبارات النهائية، حيث تصدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية قرر تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، ينتهي كل فصل في امتحانات نهائية، وإجازة مدتها لا تقل عن 10 أيام معنا سوف تتعرف على جدول الاختبارات النهائية 1444.

موعد الاختبارات النهائية 1444 الفصل الأول

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، حيث أن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 26 من ربيع الأول 1444، إذ أنه اليوم الأول لأداء الطلاب الاختبارات النهائية، وأول اختبارات فصلية في العام الدراسي الجديد، فحسب النظام الجديد فإن العام الدراسي سيكون مكون من ثلاث فصول، بدلاً من فصلين إلا أن هذا النظام ساهم في تحسين مخرجات عملية التعليم، من خلال أيضاً زيادة عدد ساعات الدراسة، وزيادة المواد العلمية التي سوف يدرسها الطلاب، خلال العام الدراسي الجديد لتكون أيضاً وفق أحدث ما توصلت له أنظمة التعليم في العالم، ويكون الطالب السعودي حاصل على ذات المعلومات التي يحصل عليها الطالب في الدول المجاورة.

الاختبارات النهائية حضوري أو عن بعد؟

من أهم وأبرز الأسئلة التي يطرحها الطلاب وأولياء الأمور في كافة المراحل التعليمية وخاصة الابتدائي، وما هو النظام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، هل تتم الاختبارات عن بعد أم ستكون حضورياً في المدارس، قامت وزارة التعليم بالتأكيد أن الاختبارات سوف تكون حضورية لكافة الطلاب، التي تدرس من خلال الانتظام في المدارس، أما بالنسبة للطلاب الذين يدرسون عن بعض، سوف تكون الاختبارات بالنسبة لهم من خلال الملفات التعليمية المختلفة التي طرحتها الوزارة.

كم باقي على اختبارات الفصل الدراسي الأول؟

مع اقتراب الميعاد المحدد للاختبارات النهائية للصفوف التعليمية في المملكة العربية السعودية، فإن الطلاب يستعدون لتلك الاختبارات من خلال المراجعة على المواد الدراسية التي تلقوها خلال الفصل الدراسي في كافة المراحل التعليمية، حيث يقوم الطالب بالتركيز على الدروس التي يشعر بأنه أقل في استيعابها من الدروس الأخرى، وذلك من خلال شرح الدرس أو من خلال حل الأسئلة، وأيضاً يستعد الطلاب للاختبارات من خلال حل نماذج الاختبارات التي تعطي نفس النموذج الاختبارات الحقيقية، حيث أن المدة المتبقية على موعد الاختبارات النهائية 20 يوم.

جدول الاختبارات النهائية 1444

جدول الاختبارات النهائية 1444 فحسب ما ورد من التعليم في المملكة العربية السعودية عن ذكر موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول، لكن لم تنشر الوزارة جدول الامتحانات النهائية إلا قبل 14 يوم من نهاية الفصل الدراسي الأول.