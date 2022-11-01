موعد الاجازة المطولة القادمة 1444 وفقًا للتقويم الدراسي للعام الحالي

أعلنت وزارة التعليم السعودية مواعيد الإجازات المطولة عبر جدول التقويم الدراسي، الذي قامت بوضعه في بداية العام الدراسي والذي تم وضع مواعيد الإجازات الرسمية أيضًا، حرصًا منها على معرفة الطلاب للمواعيد الصحيحة للخطة الدراسية، دون الدخول في دائرة الشائعات الخاصة بتلك المواعيد، لذا سنتناول معًا عبر هذا المقال موعد الاجازة المطولة القادمة لكافة المراحل الدراسية.

الاجازة المطولة القادمة

أوضحت وزارة التعليم السعودي موعد الإجازة المطولة القادمة، حيث أنها من المقرر أن تأتي في تاريخ 10 نوفمبر 2022 ميلادي ويتوافق في الأسبوع مع يوم الخميس، والجدير بالذكر أن الوزارة حددت لكل فصل دراسي إجازتين مطولتين، وهذا من باب أن يتم تخفيف الضغط الدراسي عن الطلاب، ومنحهم بعض الوقت للترفيه عن أنفسهم وتمكينهم من الذهاب للتنزه، حتى يكونوا على أهب الاستعداد لاستكمال واستيعاب الخطة المنهجية دون تقصير.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الأول 1444

صرحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن توقيت الاختبارات النهائية للترم الأول، وسوف تبدأ تلك الاختبارات في التاريخ الميلادي 14 نوفمبر 2022، ونوهت الوزارة أن الاختبارات سُتجرى بالنظام الحضوري، وليس هناك الأمر الذي يستدعي لقيام الاختبارات على المنصات التعليمية عبر المواقع الإلكترونية، ويجب على كافة الطلاب الحضور إلى مكان دراستهم ليتمكنوا من اجتياز الاختبارات، وسوف تظل الامتحانات لمدة 10 أيام من تاريخ بدايتها حتى تاريخ 4 ديسمبر 2022 ميلادي.

متى تبدأ إجازة الفصل الأول 1444

قامت وزارة التعليم السعودية بإدراج موعد إجازة الفصل الأول الدراسي لعام 1444 في جدول التقويم الدراسي، وأشارت أن هذه الإجازة ستبدأ مع انتهاء الطلاب من أخر يوم في الاختبارات النهائية، أي أن الإجازة ستبدأ في تاريخ 4 ديسمبر 2022 ميلادي بعد انتهاء الاختبار، وتستمر هذه الإجازة لمدة 10 أيام، ثم يتم البدء بعدها في الفصل الدراسي الثاني.

حيث أن الوزارة حددت لكل فصل دراسي 3 شهور كاملة، وقد قامت بوضع كافة المواعيد المتعلقة بالإجازات المطولة وإجازات نهاية الفصل الدراسي والاختبارات النهائية للثلاث فصول في الجدول الدراسي، حتى تلغي أيه شائعات يتم نشرها فيما يخص تلك المواعيد، وتم التنويه على أنه لا يؤخذ بأية تواريخ تخص السنة الدراسية إلا من خلالها فقط، وعند حدوث تغير في أيٍ من المواعيد سيتم الإعلان عنها من قبل الوزارة فقط.