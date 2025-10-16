الابتدائي يستغيث: الدراسة طول اليوم والتقييمات مرهقة.. والوزارة ترد

تشهد وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2025 / 2026 سلسلة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، توجيهات لجميع المديريات التعليمية بضرورة متابعة تحصيل الطلاب بشكل يومي، وتفعيل أعمال السنة والتقييمات الدورية لصفوف النقل، وربطها بالحضور والانضباط داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الشهور وأعمال السنة ستُطبق على صفوف النقل فقط، بينما لن تُطبق على الشهادات العامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلاب المراحل النهائية.

وفي إطار دعم الكوادر التعليمية، أعلنت الوزارة عن صرف مكافأة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه للمعلمين، على أن يبدأ تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما كشفت الوزارة عن خطة لتطوير التعليم الفني من خلال الهيئة المصرية لاعتماد البرامج الفنية والتقنية “إتقان”، بهدف ربط التعليم المهني بسوق العمل وتحسين جودة الخريجين.

وعلى صعيد الانضباط، شددت الوزارة على الالتزام بالحضور اليومي، وأكدت اتخاذ إجراءات ضد الغياب المتكرر، وذلك عقب إعلان إدارة الدقي التعليمية فصل 55 طالبًا من مراحل مختلفة بسبب الغياب المستمر وعدم الالتزام بلوائح المدرسة.

ووفقًا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة “لإعادة الانضباط وتحسين جودة العملية التعليمية”، مؤكدًا أن الهدف منها هو متابعة الأداء الدراسي بشكل مستمر، وليس فرض قيود على الطلاب.

وفي المقابل، أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من زيادة الضغط على طلاب المرحلة الابتدائية، مطالبين بمزيد من المرونة في تطبيق الغياب والتقييمات، بما يتناسب مع أعمار الأطفال وظروفهم الدراسية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم أن الوزارة تتابع شكاوى أولياء الأمور باهتمام، وأن هناك دراسة لإعادة تقييم بعض الإجراءات الخاصة بطلاب الصفوف الأولى، لتحقيق التوازن بين الانضباط والراحة النفسية للطلاب.