أخبار التعليم

“الإيسيسكو” تبحث سُبل تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

آياتي خيري

نظمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو“، بمقرها بالرباط اليوم، اجتماعًا حضوريًا و-عن بعد- لمجموعة من الخبراء في مجال تعليم اللغة العربية من عدة دول عربية وأفريقية وأوروبية، في موضوع “بناء قدرات الشباب في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها”.

الإيسيسكو

شعار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" _ مصدر الصورة: موقع المنظمة

وتحدث المشاركون في مداخلاتهم  عن عدة موضوعات منها : “بناء الكفاية العلمية والتربوية لدى المعلمين الشباب”، و”إحكام المواءمة بين برامج التدريب واحتياجات المتدربين”، و”التواصل بين أجيال المعلمين ونقل الخبرات”.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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