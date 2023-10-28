“الإيسيسكو” تبحث سُبل تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

نظمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو“، بمقرها بالرباط اليوم، اجتماعًا حضوريًا و-عن بعد- لمجموعة من الخبراء في مجال تعليم اللغة العربية من عدة دول عربية وأفريقية وأوروبية، في موضوع “بناء قدرات الشباب في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها”.

شعار منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" _ مصدر الصورة: موقع المنظمة

وتحدث المشاركون في مداخلاتهم عن عدة موضوعات منها : “بناء الكفاية العلمية والتربوية لدى المعلمين الشباب”، و”إحكام المواءمة بين برامج التدريب واحتياجات المتدربين”، و”التواصل بين أجيال المعلمين ونقل الخبرات”.