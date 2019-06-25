الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019

ينتظر الآلاف من طلبة وطالبات شهادات الدبلومات الفنية بأنواعها (تجاري، صناعي، زراعي،فندقي) نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019، ومن المتوقع أن النسبة العامة للنجاح سوف تحدد عقب انتهاء التصحيح خلال الأسبوع الحالي، يذكر أن 757 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات في الشهادات الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية في 18 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الحالي،كما تم حرمان حوالي 20 ألف طالب وطالبة من أداء الإمتحانات بسبب الغش.

موعد ظهور نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 ( صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في مؤتمر رسمي إنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لنظام ٣ سنوات ونظام ٥ سنوات يوم السبت او الأحد المقبل الموافق 29 او 30 يونيو 2019،وذلك عبر مؤتمر رسمي لوزير التربية والتعليم ويتم طرح النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، على أن يتم الكشف عن أسماء الأوائل نهاية الأسبوع الحالي، ويتم الإتصال بهم من وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

للحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا لحين الإعلان عنها رسمياً وتوافر روابط أخرى.

نتابع معكم عبر موقع نجوم مصرية نتيجة الدبلومات الفنية صناعي، تجاري، زراعي، فندقي بالاسم ورقم الجلوس لنظام ٣ سنوات ونظام ٥ سنوات، يرجى ترك تعليق بالبيانات وسوف نوفرها لكم فور ظهورها مباشرة. بالتوفيق للجميع

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