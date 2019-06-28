الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني بجميع المحافظات

كانت قد بدأت إمتحانات الدبلومات الفنية منذ يوم 18 مايو السابق في جميع محافظات الجمهورية وإنتهت مع بداية شهر يونيو الحالي، وينتظر جميع الطلاب موعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وهي الدبلومات الصناعية، الدبلومات الفنية، الدبلومات الزراعية والدبلومات الفندقية والمقرر الإعلان عنها بعد أيام قلائل خلال شهر يونيو الجاري، وتعد الثانوية الفنية أمر هام جداً في حالة رغبة الطالب في الإلتحاق بإحدي الجامعات الحكومية المخول له الانضمام إليها أو الجامعات التكنولوجية مثل الحاسبات والمعلومات وكذلك المعهد الفني للقوات المسلحة ولا يتثني له ذلك إلا من خلال الحصول على الممجموع المطلوب ،وفيما نعرض لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم.

تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني 2019.

وقد شهدت إمتحانات الثانوية الفنية لهذا العام عدة حالات من التجاوزات والغش والتقصير حيث شهدت الإمتحانات عدداً من حالات الشغب وتمزيق ورقة الإجابة وكذلك حالات الغش من خلال الهاتف المحمول وغيرها، هذا بالإضافة إلي عدداً من حالات التقصير أو عدم إتباع التعليمات المحددة لعملية الإمتحان من جانب رؤساء ومراقبي اللجان مما تسبب استبعادهم من دورهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن سبب تأخر النتيجة هذا هذا حتي هذا الموعد هو الـتأكد من رصد الدرجات بشكل صحيح وأن يوفي كل طالب حقه.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

وقد أكد مسئولي وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الاعلان عن نتيجة الثانوية الفنية برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، حيث تتم الآن العمليات الأخيرة لرصد الدرجات والإعلان عن قائمة أوائل مرحلة الدبلومات الفنية، وفيما يلي نوضح لكم رابط بوابة الثانوية الفنية للإستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب، وفي حالة عدم تعذر الحصول على نتائج طلاب أحد مدارس الدبلومات الفنية يمكنك ترك تعليق أسفل المقالة برقم جلوس الطالب وتحديد نوع المدرسة سواء الدبلوم الصناعي، الدبلوم التجاري، الدبلوم الزراعي أو الفندقي وسنوافيكم بها فور ظهورها.

نتيجة الثانوية الفنية عبر رابط بوابة التعليم الفني.

وتتيح وزارة التربية التعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونياً عبر بواية التعليم الفني للتسهيل على الطلاب في الحصول على النتائج، وفيما يلي نوضح لكم خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي المخصص لها بالشرح والصور التوضيحية.

• قم بالدخول إلى بوابة التعليم الفني.

• بعد فتح الصفحة قم بالضغط على أيقونة البوابة المصرية للتعليم الفني.

• قم بإختيار نتائج الإمتحانات الفنية ومن ثم قم بتحديد نوع المدرسة الفنية الخاصة بك.

• يتم الضغط على أيقونة تعرف على نتيجتك ومنها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك لإظهار النتيجة.

أو يمكنك ترك رقم الجلوس أسفل المقالة وتحديد إسم المدرسة لنوافيكم بالنتيجة فور ظهورها، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق.

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