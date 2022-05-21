متى الإجازة المطولة القادمة الترم الثالث 1443 في السعودية للطُلاب والكوادر التعليمية

إسلام إبراهيم محمد

العديد من الطُلاب وأولياء الأمور وأيضاً الكوادر التعليمية بالمملكة العربية السعودية يتساءلون “متى الإجازات المطولة”، وازدادت تلك التساؤلات تحديداً بعدما شارف الفصل الثالث الدراسي على نهايته، ولذلك وعبر التقرير التالي سوف نُوضح لكم “موعد الإجازة المطولة شوال” بالإضافة إلى توضيح جدول الإجازات المطولة المُتبقية… فضلاً تابعونا.

متى الإجازة المطولة القادمة

موعد الإجازة المطولة الفصل الثالث القادمة 1443

بحسب التقويم الدراسي 1443 – 1443 واستناداً إلى توضيحات “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية فإن الُطلاب والطالبات قد بدأوا نظام الـ3 فصول خلال العام الدراسي الجارِ 1443، وبالفعل هم الآن بالفصل الثالث الدراسي ويطرحون العديد من التساؤلات حول “موعد الإجازة المطولة القادمة“، وإليكم كافة التفاصيل:

  • موعد بداية الإجازة المطولة شوال القادمة سوف تكون يوم الأربعاء 24 شوال 1443 هـ المُوافق 25 مايو 2022 مـ.
  • موعد الإجازة المطولة الفصل الثالث تبدأ من يوم 11 ذو القعدة 1443 هـ وهي آخر إجازة مطولة بالترم الثالث الدراسي حسب التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل وأيضاً جدول الإجازات المطولة الذي تم وضعه من قِبل وزارة التعليم.

“التعليم” تُعلن تقديم الدوام الرسمي في المدارس وتعديل موعد الاصطفاف الصباحي وموعد بداية الحصة الأولى

حقيقة تغيير “موعد الدوام الدراسي” بدءً من الأحد القادم وفقاً لوزارة التعليم السعودية

حقيقة تقديم موعد الدوام الرسمي في مدارس السعودي

بحلول يوم الأمس الجُمعة 19 شوال 1443 هـ المُوافق 20 مايو 2022 مـ قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإصدار بعض  القرارات الخاصة بـ”تقديم الدوام الرسمي“، حيث أعلنت تغيير موعد الدوام الدراسي ببعض المناطق بالمملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسوف يتم تطبيق موعد بداية الحصة الأولى والاصطفاف الصباحي بدءً من الغد الأحد 21 شوال 1443 هـ المُوافق 22 مايو 2022 مـ، وسوف يتم تطبيق ذلك القرار في المناطق التالية:

  • تعليم القصيم.
  • تعليم وادي الدواسر.
  • تعليم حائل.
  • تعليم الرس.
  • تعليم حفر الباطن.
  • تعليم الزلفي.
  • تعليم الخرج.
  • تعليم حوطة بني تميم والحريق.
Avatar of إسلام إبراهيم محمد
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. جابر يقول

    كشف النقاط

    الرد