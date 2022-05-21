متى الإجازة المطولة القادمة الترم الثالث 1443 في السعودية للطُلاب والكوادر التعليمية

العديد من الطُلاب وأولياء الأمور وأيضاً الكوادر التعليمية بالمملكة العربية السعودية يتساءلون “متى الإجازات المطولة”، وازدادت تلك التساؤلات تحديداً بعدما شارف الفصل الثالث الدراسي على نهايته، ولذلك وعبر التقرير التالي سوف نُوضح لكم “موعد الإجازة المطولة شوال” بالإضافة إلى توضيح جدول الإجازات المطولة المُتبقية… فضلاً تابعونا.

موعد الإجازة المطولة الفصل الثالث القادمة 1443

بحسب التقويم الدراسي 1443 – 1443 واستناداً إلى توضيحات “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية فإن الُطلاب والطالبات قد بدأوا نظام الـ3 فصول خلال العام الدراسي الجارِ 1443، وبالفعل هم الآن بالفصل الثالث الدراسي ويطرحون العديد من التساؤلات حول “موعد الإجازة المطولة القادمة“، وإليكم كافة التفاصيل:

موعد بداية الإجازة المطولة شوال القادمة سوف تكون يوم الأربعاء 24 شوال 1443 هـ المُوافق 25 مايو 2022 مـ.

موعد الإجازة المطولة الفصل الثالث تبدأ من يوم 11 ذو القعدة 1443 هـ وهي آخر إجازة مطولة بالترم الثالث الدراسي حسب التقويم الدراسي 1443 بعد التعديل وأيضاً جدول الإجازات المطولة الذي تم وضعه من قِبل وزارة التعليم.

حقيقة تقديم موعد الدوام الرسمي في مدارس السعودي

بحلول يوم الأمس الجُمعة 19 شوال 1443 هـ المُوافق 20 مايو 2022 مـ قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإصدار بعض القرارات الخاصة بـ”تقديم الدوام الرسمي“، حيث أعلنت تغيير موعد الدوام الدراسي ببعض المناطق بالمملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسوف يتم تطبيق موعد بداية الحصة الأولى والاصطفاف الصباحي بدءً من الغد الأحد 21 شوال 1443 هـ المُوافق 22 مايو 2022 مـ، وسوف يتم تطبيق ذلك القرار في المناطق التالية: