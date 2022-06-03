تفاصيل الإجازة الصيفية 1443 في السعودية وموعد بدء العام الجديد

تفصلنا أيام قليلة حاليا عن نهاية العام الدراسي 1443 في السعودية وبدء الطلاب من مختلف المراحل التعليمية لقضاء إجازتهم الصيفية قبل العودة لبدء الدراسة مرة أخرى في العام الدراسي الجديد، وقد حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد المقرر بدؤه في نهاية شهر أغسطس القادم 2022، ما أن هذا العام الجديد سوف يشهد بعض التغييرات في نظام التعليم السعودي.

موعد إجازة الصيف 2022 في السعودية

ينتظر حاليا الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بالسعودية وكذلك المعلمين والإداريين في إدارات التعليم المختلفة أن تبدأ الإجازة الصيفية لهذا العام بعد نهاية العام الدراسي، وبحسب الجدول الزمني سوف تبدأ إجازة الصيف في يوم الخميس 30 من شهر يونيو الجاري 2022 والموافق 1 من شهر ذي الحجة 1443، وقد شهد العام الدراسي الحالي عدد من الإجازات وصلت إلى 12 إجازة بواقع 69 يوما مع احتساب عطلات نهاية الأسبوع.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1443

وتستمر الإجازة الصيفية لجميع الطلاب والعاملين بالتعليم في السعودية حتى الموعد المقرر به بدء العام الدراسي الجديد 1444 وفقا للجدول الزمني الذي تم تحديده من وزارة التعليم، وبحسب هذا الجدول تم تقرير الموعد الخاص ببداية الدراسة في العام الجديد ليكون في يوم الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس القادم 2022، والموافق هجريا الأول من شهر صفر 1444.

وتصل فترة الدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام الجديد 1444 إلى 13 أسبوعا بداية من الأول من صفر 1444 وهو موعد بدء الدراسة، حتى يوم الخميس 30 من ربيع الثاني 1444 والموافق ميلاديا 24 من نوفمبر القادم 2022، وتوجد بعض الإجازات ضمن فترة الفصل الدراسي الأول مثل إجازة اليوم الوطني السعودي بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية المطولة.