الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر
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بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر؟

بواسطة سمير زيادة 0

مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020 والمقرر أن يكون في يوم 21 سبتمبر 2019 الجاري، في جميع كليات جامعة الأزهر وفق ما أعلن عنه المجلس الأعلى للأزهر، وبعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، بقسميها العلمي والادبي ” بنين وبنات”، سوف يبدأ البحث عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر من أجل تجهيزها تمهيدًا للتسجيل والالتحاق بالكليات التي أسفرت عنها نتيجة التنسيق، وفي هذه المقالة رصدنا للطلاب الأعزاء الاوراق المطلوبة للتقديم.



الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر


ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2019/2020؟

بدأت مرحلة جديدة في مسيرة الطلبة الدراسية بعد إنهاء الدراسة ما قبل الجامعية وظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، ويرغب الكثيرون في معرفة الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في كليات جامعة الازهر حسب نتيجة التنسيق الخاصة بهم، وفيما يلي الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر :



  • صورة بطاقة الترشيح للكلية.
  • أصل شهادة الثانوية الثانوية الأزهرية.
  • عدد من صورة شهادة الثانوية الثانوية الأزهرية.
  • أصل شهادة الميلاد “بالرقم الثلاثي”، وعدة صور عنها.
  • صورة ضوئية عن بطاقة الرقم القومي.
  • ٦ صور شخصية مقاس ٤ × ٦ “حديثة”.
  • استمارة الحافز الرياضي إن وُجدت.
  • استمارة 2 جند من مكتب التجنيد التابع له الطالب.
  • استمارة ٦ جند “للذكور مواليد 98 فيما فوق فقط” أو بدل فاقد منها استمارة 7 جند من مديرية الأمن التابع لها الطالب.
  • سداد الرسوم الدراسية، وهذه تختلف من كلية إلى أخرى.


سمير زيادة

    سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت مهنة المحاماة في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، والكتابة في هذا الشأن.



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