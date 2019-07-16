الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية 2019

نقدم لكم من خلال موقعكم نجوم مصرية أهم المتطلبات للالتحاق بالكلية الحربية لعام 2019 والتي تم اعلانها من خلال موقع القوات المسلحة ،ويعد الاٍلتحاق بالكلية الحربية حلم العديد من الشباب المحبين لأرض مصر والحالمين بخدمة الوطن ،وأيضاً لما تقدمة الكليات الحربية من مميزات أثناء الدراسة مثل : اٍعطاء راتب يعتبر ثابت أثناء الدراسة للطلاب خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبالاٍضافة الرعاية الاجتماعية للطالب خلال فترة دراسته ومحاولة حل مشاكله في اٍطار اٍجتماعي وحضاري ،والحصول على مسكن مناسب بعد التخرج ،وأيضاً السماح للطلبة المتفوقين رياضياً بأن يشاركوا مع أنديتهم نظراً لتفوقهم ،بالاٍضافة اٍلى الاٍستفادة من مشروع جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي يقوم على توفير اٍحتياجات القوات المسلحة والعديد من المميزات الأخرى.

الأوراق المطلوبة للاٍلتحاق بالكلية الحربية

1-شهادة ميلاد الطالب المتقدم 2-لابد من وجود القيد العائلي للوالد أو جد الوالدة 3-شهادة ميلاد كمبيوتر أصل للطالب 4-شهادة التخرج من الشهادة الثانوية 5-شهادة المؤهل أو بيان بذلك 6-في حالة قيد الطالب في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوم 7-صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي ان وجد 8-صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي/ولي الأمر في حالة وفاة الوالد 9-صورة من المستندات أو الأملاك والأسهم الرئيسية للوالد 10-صورة معتمدة من مؤهل الوالدة أو بيان درجات الؤهل 11-صورة الوالدين مع بعضهما و ان كان الوالد مسافر فكل واحد بمفرده 12-صورة وجة و ظهر البطاقة الشخصية للوالدة 13-صورة وجة وظهر البطاقة الشخصية للوالد 14-صورة معتمدة من مؤهل الوالد 15-صورة من أملاك و مدخرات والأسهم الرئيسية للوالدة 16-يجب اًحضار ولي الأمر مع الطالب

موعد التقديم للكلية الحربية

قد تم البدء في سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 /9 /2019.