الأن ... رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، حيث إن العديد من الطلاب والطالبات يقومون بالبحث عن رابط تقديم التظلمات لشهادة الثانوية العامة بعد إعلان وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية، خيث غن الوزارة قامت بفتح باب التقديم علي التظلمات إلكترونياً بداية من اليوم الاثنين 8 أغسطس وحتي الثامن عشر من أغسطس القادم.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، حيث بلغت الرسوم 300 جنية مصري للمادة الواحدة، ويستطيع الطالب الحصول علي الرسوم مرة أخري في حالة وجود خطأ في تصحيح أوراق الطالب وحصولة علي درجات، وحددت وزارة التربية والتعليم 14 منفذ لسداد رسوم التظلمات وهم:

البريد المصري

فورى

وقتي

إيجي باى

سداد

ضامن

أمان

مصاري

بيي

ممكن

طلقة

موجة

خالص موبايل

أموال

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

يستطيع الطالب تقديم تظلمات الثانوية العامة من خلال القيام بالأتي:-

يقوم الطالب بتقديم التظلم في مدة 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة.

يتم التقديم وتحديد موعد الأطلاع علي الأوراق إلكترونياً.

يدفع الطالب رسوم 300 جنية عن كل مادة يرغب التظلم فيها.

يتم دفع الرسوم في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونياً من خلال المنافذ التي حددتها الوزارة للدفع.

أليات وضوابط التظلم 2022

بعد تحديد موعد الإطلاع علي الأوراق يجب أتباع الأتي:-

حضور الطالب مع ولي أمرة أو بمفردة إلي مقر لجنة الأطلاع ويمنع حضور مدرس المادة معة.

يجب إن يلتزم الطالب بالحضور في الموعد المحدد له حيث بإن في حالة التأخر ليس له الحق في تقديم طلب التظلم مرة أخري.

يقوم الطالب بتقديم نسخة ضوئية من بطاقة الرقم القومي له ولولي الأمر.

يقوم الطالب بالحصول علي نسخة من البابل شيت ونموذج الاجابة

يقوم الطالب بمراجعة تظليل الاجابات الخاصة به وأيضاً الاطلاع وكتابة الملاحظات ثم التوفيع عليها بنفسة.

يتم تجميع درجات الطالب وفقاً لعدد الاسئلة ثم النظر إلي ملاحظات الطالب أثناء المراجعة.

وفي حالة إن وزارة التربية والتعليم قامت بقبول طلب تظلم الطالب يحصل علي الرسوم التي قام بدفعها في التظلم إلكترونياً، ويتم أخطار الطالب بذلك ويتم تعديل درجات الطالب في نتيجة الثانوية العامة بالتعديل الجديد.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

يتم تقديم تظلمات الثانوية العامة من خلال الرابط التي خصصتة وزارة التربية والتعليم لتقديم التظلمات ويتم الدخول عليه مباشرة “من هنا“، ويتم تسجيل الدخول في الموقع من خلال تحديد مديرية التربية والتعليم التابع لها ثم كتابة الطالب رقم الجلوس والضغط علي زر تسجيل الدخول.