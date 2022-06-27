تُعد المنصات والأنظمة التعليمية الحديثة أهم المشاريع التي قدمتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أنها تقدم عدد هائل من الخدمات التعليمية للطلاب ولأولياء الأمور وأيضًا أعضاء هيئة التدريس والإداريين، ومن أهم مميزات هذا الأنظمة أنها تعمل على ربط إدارات العليم المختلفة مما يساعد الطلاب بشكل كبير، واليوم من خلال موقع نجوم مصرية سوف نُعلنكم بالأنظمة الوزارية المعتمدة في السعودية.

الأنظمة الوزارية المعتمدة في السعودية

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان على إلغاء إعتمادها على بوابة الرياض في النظام التعليمي وعلى أنها ستقتصر العمل على بعض المنصات والأنظمة المعتمدة من قِبلها فقط وهم:

منصة مدرستي.

منصة فارس.

نظام نور.

منصة خدماتي.

منصة تواصل.

منصة مدرستي school.madrasati.sa

منذ إنتشار فيروس كورونا في البلاد وهو أحد الفيروسات الخطير سريعة الإنشار وقد أعتمدت المملكة العربية السعودية على منصة مدرستي كي تضمن تعليم سليم للطلاب مع الحفاظ على سلامتهم من العدوى، كما أن منصة مدرستي تحتوى على عدة أدوات وخدمات يحتاج إليها الطلاب والمُعلمين، وذلك بالإضافة إلى تقنية الإتصال المرئي لحضور المحاضرات عن بُعد.

نظام فارس للخدمة الذاتية 1444

نظام فارس أحد أهم الأنظمة التي طرحتها المملكة السعودية؛ حيث أنه يحتوي على عدد من الخدمات الذاتية لكافة المنتسبين إلى وزارة التعليم سواء مدراء أو موظفين، ومن أهم ما يقدمه هو الخدمات الخاصة بالموارد كالرواتب والإجازات ويقدم كافة البيانات الوظيفية.

نظام نور التعليمي وخدماته

أحد الأنظة التعليمية الإلكترونية التي أنشأتها المملكة وذلك للربط بين الموسسات التعليمية السعودية وتيسير العملية التعليمية على الطلاب وأولياء أمورهم، فإنه يوفر جهد كبير على الطلبة من خلال تقديمه لعدد كبير من الخدمات.