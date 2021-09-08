الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022

تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 وما هي الكليات الشاغرة المتبقية بعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والإعلان عن نتيجتها، كل هذه الأسئلة تدور في أذهاب طلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم الحظ في اللحاق بالمرحلة الأولى أو الثانية من تنسيق الجامعات، خاصة بعد إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة عن مد فترة المرحلة الألى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية وخفض الحد الأدنى للقبول والتقديم بمختلف الجامعات الخاصة، ومنذ هذا الإعلان شعر الكثير من الطلاب الذين لم يلحقوا تنسيق المرحلة الأولى والثانية بالقلق والتوتر ومعظمهم ظنوا بأن باب القبول بالجامعات الحكومية تم إغلاقه عقب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق ولم يعد لديهم أي فرصة في اللحاق بالعام الدراسي الجديد 2021، ولكن ليس هناك داعي للخوف وذلك لوجود العديد من الأماكن الشاغرة الكليات والتي تعد ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، حيث يترقب الطلاب المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية من ناحية المجموع الحاصلين عليه تنسيق المرحلة الثالثة ومنهم من يريد الاطلاع على الكليات المتبقية لطلاب تلك المرحلة والأخيرة في مراحل تنسيق الثانوية العامة، لذلك من خلال مقال اليوم سنتعرف على الكليات المتبقية من تنسيق الجامعات الحكومية ضمن المرحلة الثالثة.

تشمل المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني، وفي المرحلة الثالثة سيكون الحد الأدنى للقبول 50% كما أن هناك العديد من الكليات التي ما زال بها أماكن شاغرة لجميع الطلاب وجاءت الأماكن الشاغرة على النحو التالي:

كلية الزراعة شعبة رياضة.

تربية تعليم ابتدائي.

حقوق انتظام وانتساب تربية نوعية.

سياحة وفنادق.

تربية رياضية.

تربية نوعية.

المعاهد بمختلف أنوعها.

ومع العلم أن تنسيق هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، حيث أن الحدود الدنيا للكليات المختلفة منخفض بشكل كبير عن أي عام مضى، ونتيجة المرحلة الثانية من التنسيق أثبتت هذا الأمر حيث ظهرت النتيجة يوم الإثنين الماضي واتجه العديد من الطلاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من أجل الاطلاع على النتيجة بشكل رسمي لمعرفة الكلية التي تم ترشيحهم إليها، ومن المحتمل بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري، بعد الانتهاء من تقليل الاغتراب للطلاب.