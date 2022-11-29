الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م
إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية الأزهرية بصفوفها( الصف الأول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي، الصف الثالث الإعدادي)، للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.
جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول:
الصف الأول الإعدادي:
- السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو ).
- الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).
- الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).
- الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
- الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( الجبر).
- الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( التربية الفنية).
ملاحظات:
- يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).
- يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.
الصف الثاني الإعدادي:
- السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف ).
- الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).
- الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).
- الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
- الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( الجبر).
- الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( التربية الفنية).
ملاحظات:
- يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).
- يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.
الصف الثالث الإعدادي:
- السبت 14 يناير 2023: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف ).
- الأحد 15 يناير 2023: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).
- الاثنين 16 يناير 2023: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).
- الثلاثاء 17 يناير 2023: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
- الأربعاء 18 يناير 2023: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( التربية الفنية)، الفترة الثالثة( الحاسب الآلي).
- الخميس 19 يناير 2023:الفترة الأولى( الثقافة الإسلامية)، الفترة الثانية( الجبر).
- السبت 21 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( المستوى الرفيع).
ملاحظات:
- يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).
- يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.
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