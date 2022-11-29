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الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

محمد الشريف

إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية الأزهرية بصفوفها( الصف الأول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي، الصف الثالث الإعدادي)، للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول: 

الأزهر الشريف: امتحانات الدور الأول المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

الصف الأول الإعدادي:

  • السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو ).
  • الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).
  • الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).
  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
  • الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( الجبر).
  • الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

ملاحظات:

  • يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).
  • يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
  • امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.

    الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م
    الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

الصف الثاني الإعدادي:

  • السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف ).
  • الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).
  • الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).
  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
  • الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( الجبر).
  • الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

ملاحظات:

  • يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).
  • يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
  • امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.

    الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م
    الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

الصف الثالث الإعدادي:

  • السبت 14 يناير 2023: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف ).
  • الأحد 15 يناير 2023: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).
  • الاثنين 16 يناير 2023: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).
  • الثلاثاء 17 يناير 2023: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
  • الأربعاء 18 يناير 2023: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( التربية الفنية)، الفترة الثالثة( الحاسب الآلي).
  • الخميس 19 يناير 2023:الفترة الأولى( الثقافة الإسلامية)، الفترة الثانية( الجبر).
  • السبت 21 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( المستوى الرفيع).

ملاحظات:

  • يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).
  • يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
  • امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.
    الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م
    الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

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محمد الشريف

محرر الكتروني فى العديد من المواقع وحاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية من جامعة الأزهر

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