الأزهر الشريف: جدول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الإعدادية الأزهرية بصفوفها( الصف الأول الإعدادي، الصف الثاني الإعدادي، الصف الثالث الإعدادي)، للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول:

الصف الأول الإعدادي:

السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو ).

الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).

الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).

الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( الجبر).

الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

ملاحظات:

يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).

يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.

الصف الثاني الإعدادي:

السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف ).

الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).

الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).

الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( الجبر).

الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

ملاحظات:

يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، المطالعة والنصوص).

يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيه الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.

الصف الثالث الإعدادي:

السبت 14 يناير 2023: الفترة الأولى( الفقه)، الفترة الثانية( اللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف ).

الأحد 15 يناير 2023: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث)، الفترة الثانية(العلوم).

الاثنين 16 يناير 2023: الفترة الأولى(اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة)، الفترة الثانية( الهندسة).

الثلاثاء 17 يناير 2023: الفترة الأولى( أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).

الأربعاء 18 يناير 2023: الفترة الأولى( حفظ القرآن الكريم وتجويده)، الفترة الثانية( التربية الفنية)، الفترة الثالثة( الحاسب الآلي).

الخميس 19 يناير 2023:الفترة الأولى( الثقافة الإسلامية)، الفترة الثانية( الجبر).

السبت 21 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية)، الفترة الثانية( المستوى الرفيع).

ملاحظات: