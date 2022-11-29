الأزهر الشريف: امتحانات الدور الأول المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بصفوفها الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول:

السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( القرآن الكريم)، الفترة الثانية( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( التربية الإسلامية)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).

الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة العربية والخط والإملاء).

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الإنجليزية).

الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الرياضيات).

الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( العلوم)، الفترة الثانية( المهارات المهنية). ملاحظات: يمتحن التلاميذ المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم). يمتحن التلاميذ المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم. امتحان مادة( المستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه التلاميذ قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية. اقرأ أيضا: “البحوث الإسلامية” ينظّم معرضًا للكتاب بجامعة قناة السويس.



جدول امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول:

السبت 14 يناير 2023: الفترة الأولى( القرآن الكريم).

الأحد 15 يناير 2023: الفترة الأولى( التربية الإسلامية)، الفترة الثانية( العلوم).

الاثنين 16 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة العربية والخط والإملاء).

الثلاثاء 17 يناير 2023: الفترة الأولى( الرياضيات)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

الأربعاء 18 يناير 2023: الفترة الأولى(الدراسات الاجتماعية)، الفترة الثانية( الحاسب الآلي).

الخميس 19 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الإنجليزية)، الفترة الثانية( المستوى الرفيع).

ملاحظات:

يمتحن التلاميذ المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم).

يمتحن التلاميذ المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.

وننصح أبنائنا التلاميذببعض النصائح التي قد تفيدهم إذا ما اتبعوها أثناء فترة الامتحانات:

استعن بالله وتوكل على الله.

تأكد من زمن ومكان الاختبار.

احرص على الحضور قبل الاختبار بوقت كاف.

حافظ على انضباطك.

اقرأ كل سؤال بعناية بالغة.

أجب على جميع الأسئلة السهلة أولاً.

لا تتوقف عند الأسئلة الصعبة.

راجع إجاباتك بعد الانتهاء.

وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم ويسر لكم كل عسير اللهم آمين.