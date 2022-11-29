الأزهر الشريف: امتحانات الدور الأول المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م
إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بصفوفها الصف الرابع الابتدائي، الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.
جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول:
- السبت 24 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( القرآن الكريم)، الفترة الثانية( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
- الأحد 25 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( التربية الإسلامية)، الفترة الثانية( الدراسات الاجتماعية).
- الاثنين 26 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة العربية والخط والإملاء).
- الثلاثاء 27 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( اللغة الإنجليزية).
- الأربعاء 28 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( الرياضيات).
- الخميس 29 ديسمبر 2022: الفترة الأولى( العلوم)، الفترة الثانية( المهارات المهنية).
ملاحظات:
- يمتحن التلاميذ المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم).
- يمتحن التلاميذ المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادة( المستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه التلاميذ قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.
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جدول امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول:
- السبت 14 يناير 2023: الفترة الأولى( القرآن الكريم).
- الأحد 15 يناير 2023: الفترة الأولى( التربية الإسلامية)، الفترة الثانية( العلوم).
- الاثنين 16 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة العربية والخط والإملاء).
- الثلاثاء 17 يناير 2023: الفترة الأولى( الرياضيات)، الفترة الثانية( التربية الفنية).
- الأربعاء 18 يناير 2023: الفترة الأولى(الدراسات الاجتماعية)، الفترة الثانية( الحاسب الآلي).
- الخميس 19 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الإنجليزية)، الفترة الثانية( المستوى الرفيع).
ملاحظات:
- يمتحن التلاميذ المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم).
- يمتحن التلاميذ المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة.
وننصح أبنائنا التلاميذببعض النصائح التي قد تفيدهم إذا ما اتبعوها أثناء فترة الامتحانات:
- استعن بالله وتوكل على الله.
- تأكد من زمن ومكان الاختبار.
- احرص على الحضور قبل الاختبار بوقت كاف.
- حافظ على انضباطك.
- اقرأ كل سؤال بعناية بالغة.
- أجب على جميع الأسئلة السهلة أولاً.
- لا تتوقف عند الأسئلة الصعبة.
- راجع إجاباتك بعد الانتهاء.
وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم ويسر لكم كل عسير اللهم آمين.