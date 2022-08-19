الأحد المقبل.. بدء تسجيل رغبات الطلاب المستجدين في جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بدء تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة العلمي والأدبي والشعبة الأسلامي في جامعة الأزهر، بشكل إلكتروني بداية من يوم الأحد المقبل الموافق الحادي والعشرين من أغسطس.

وكشف المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، في بيان له اليوم الجمعة، أن الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل في مكتب تنسيق القبول الإلكتروني في الجامعة حتى يتمكن الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام ولتنتهي يوم الخميس 25 من الشهر الجاري.

رابط القبول الإلكتروني بجامعة الأزهر

أتاحت جامعة الأزهر، رابط إلكتروني لتنسيق الكليات يمكن للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الدخول من خلاله ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة وتحديد الرغبات، مع الالتزام بمواعيد التنسيق المحددة وترتيب الرغبات بكل دقة.

كليات البنين بتنسيق الأزهر 2022

هناك مجموعة من الكليات المتاجة للطلاب في تنسيق جامعة الأزهر للعام الجاري والتي جاءت على النحو التالي:

كليات الشريعة والقانون: (القاهرة- طنطا- تفهنا الأشراف- دمنهور- أسيوط).

كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم: (زقازيق- طنطا- المنصورة- شبين الكوم – أسيوط).

كليات اللغة العربية (القاهرة – المنصورة – إيتاي البارود- الزقازيق).

كلية الإعلام انتظام.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم (دمياط- دسوق- الشرقية – قنا).

كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

كلية التجارة بالقاهرة.

كلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

كلية التربية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وتكون مدة الدراسة بها 4 سنوات وتمنح درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية (الدراسات الإسلامية- اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية- الجغرافيا- التاريخ- علم النفس- التربية الخاصة).

كلية التربية في القاهرة وأسيوط، ومدة الدراسة بها 4 سنوات وتمنح درجة الإجازة العالية (الليسانس) في الآداب والتربية في أحد التخصصات التالية: (الدراسات الإسلامية- اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- اللغة الفرنسية- الجغرافيا- التاريخ- علم النفس- التربية الخاصة- شعبة التعليم الأساسي بالقاهرة فقط تخصص(قرآن كريم- تربية إسلامية- اللغة العربية- اللغة الانجليزية- دراسات اجتماعية).

كلية التربية الرياضية بالقاهرة، ومدة الدراسة بها أربع سنوات جامعية لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في التربية الرياضية وتقبل الحاصلين على الثانوية الأزهرية (علمي وأدبى).

كلية العلوم بالقاهرة.

كلية العلوم بأسيوط.

كلية الزراعة بالقاهرة وفصول السادات بالمنوفية.

كلية الزراعة بأسيوط.

كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

تنسيق الأزهر 2022 كليات الطب

وهناك العديد من كليات الطب التابعة إلى جامعة الأزهر على النحو التالي:

كليات الطب في محافظات القاهرة ودمياط وأسيوط، وتكون مدة الدراسة بها 5 سنوات جامعية، وسنتين تدريبيتين إجباري لنيل درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في الطب والجراحة.

كليتا الصيدلة في محافظتي القاهرة وأسيوط، ومدة الدراسة بهما خمس سنوات جامعية لنيل درجة البكالوريوس في الصيدلة .

كليتا طب الأسنان بالقاهرة وأسيوط، ومدة الدراسة بهما أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية لنيل درجة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) في طب وجراحة الفم والأسنان (تليها سنة تدريبية).

فروع كليات الهندسة بتنسيق الأزهر

تأتي كليات الهندسة في تنسيق جامعة الأزهر على النحو التالي