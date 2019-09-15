الآن نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية 2019 برقم الجلوس

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن نتائج تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية وذلك بالنسبة للطلاب المصريين الحاصلين على تلك الشهادات المعادلة الأجنبية، ويقدر عدد هؤلاء الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية نحو 4 آلاف و 127 طالب وطالبه من مختلف الشهادات الأجنبية.، ويمكن للطلاب الآن معرفة نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية.







كيفية معرفة نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية برقم الجلوس:-

نتيجة تنسيق شهادات المعادلة الأجنبية متاحة الآن أمام الطلاب المصريين، حيث يمكن لهم نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية وباستخدام رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، ومن المقرر أن يقوم مكتب تنسيق القبول بالجامعات فتح مرحلة تقليل الاغتراب المناظر والغير مناظر لطلاب شهادات المعادلة الأجنبية ووفق الشروط والقواعد المنظمة لهذا الشأن الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.







من الجدير بالذكر أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بدء صرف وقوبل أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات المعادلة الأجنبية من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 وحتى يوم الخميس 8 أغسطس الماضي.

من جهة أخرى فقد اشترط المجلس الأعلى للجامعات أن يكون الحد الأدنى للشهادة الثانوية المعادلة الأجنبية 90% للالتحاق بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري والاقتصاد والعلوم السياسية والآثار والإعلام.

كما اشترط أيضاً أن لا يقل الحد الأذني عن 85% للالتحاق بكلبات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة.