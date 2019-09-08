الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الثانوية ” علمي وأدبي ” عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق







أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الثانوية العامة ” علمي وأدبي ” خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر، حيث يستطيع كل من الأباء والأبناء وأولياء الأمور من الدخول عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق والاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019، وهناك أيضا الكثير من المواقع التي من المحتمل أن تشارك في إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الثانوية العامة مثل موقع اليوم السابع وفيتو ومصراوي والوطن وغيرهم.







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الثانوية العامة إنطلق في يوم 24 أغسطس استمرت عمليات تسجيل رغبات اللالتحاق بالجامعات حتى يوم 4 سبتمبر الماضي، وذلك بحد أدنى 50 % لكلا من الشعبة العلمية والأدبية، ويتساءل الكثيرين بطول هذه الفترة بخلاف المرحلة الأولى والثانية السابقة، حيث أن هناك الطلاب المتخلفين من التسجيل من المرحلة الأولى والثانية يمكنهم التسجيل، أيضا طلاب ملاحق الثانوية العامة .







خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية 2019

فور اعتماد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية 2019 العامة، يمكن لجميع الطلبة والطالبات الإطلاع على نتائج الالتحاق بالكليات والجامعات المختلفة من خلال رابط موقع بوابة الحكومة المصرية للتنسيق، وتسجيل كل من الرقم السري ورقم الجلوس وإعادة كتابة الرمز المتواجد على الشاشة بكل سهولة يتعرف على كليته.