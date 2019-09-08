الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 برقم الجلوس وموعد تقليل الاغتراب







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019، أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019، حيث يمكن للطلاب المتقدمين بتلك المرحلة من الشعبة العلمية بشقيها العلمي علوم وعلمي الرياضيات والشعبة الأدبية الدخول الآن لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد العليا ومعرفة الكلية أو المعهد الذي رشحه له مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، بناءً على مجموع الطالب والحد الأدنى الذي يتم القبول به بتلك الكلية أو المعهد بالإضافة إلى ترتيب الرغبات المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني أثناء القيام بتسجيل الرغبات فى الفترة الزمنية التي حددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والتي انتهت يوم 4/9/2019.







نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2019 وموعد تقليل الاغتراب:-

يمكن للطلاب المتقدمين بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق معرفة نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا من خلال هذا الرابط، ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس وكذلك رقمه السري، ثم يقوم بطباعة بطاقة الترشيح للتقدم بها إلى الكلية والمعهد المرشح له مع باقي المستندات الأخري من شهادة الميلاد و 5 صور منها + 6 صور شخصية للطالب + صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.







موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة 2019:-

أعلنت وزارة التعليم العالي بأنه حرصاً منها على الطلاب وعلى جمع شمل الاسرة فإنه يمكن للطلاب الراغبين فى تقليل اغترابهم التقديم من يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 وحتى يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2019، ثم سيتم بعدها إغلاق التسجيل فى مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2019.