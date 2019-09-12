الآن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019| اعرف كليتك عبر بوابة الحكومة للتنسيق “التعليم الفني”

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية اليوم الخميس 12 سبتمبر، ظهور نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، ويمكنكم الآن الحصول على نتيجة التنسيق ومعرفة كليتك عبر بوابة الحكومة للتنسيق، وعليك أن نقوم بطباعة الترشيح التي تظهر لك على موقع التنسيق بعد دخولك من خلال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.







نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019

وعن أبرز الأرقام التي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال مؤتمره الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق التعليم الفني:







تم ترشيح 20 ألفا و215 طالبا للكليات من طلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد،

تم ترشيح 170 ألفا و944 طالبا للقبول بمعاهد تابعة لوزارة التعليم العالي.

تم استنفاذ 5 آلاف و987 طالبا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

زيادة أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

بلغ عدد الطلاب المرشحين 191159 طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم.







احصل الآن على نتيجة التنسيق

هذا وقد جاءت الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد: (كلية الهندسة بترول وتعدين السويس 98% – القبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس 93.6% – والقبول بكلية الهندسة جامعة حلوان 93.55%، والقبول بهندسة منوف جامعة المنوفية 93.4%)، وللحصول على نتيجة التنسيق الخاص بالتعليم الفني، عليك الدخول عبر رابط موقع بوابة الحكومة للتنسيق: https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResult، ثم تسجيل رقم الجلوس والرقم السري.