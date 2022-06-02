“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تم اعتمادها والرابط الرسمي للنتيجة

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة، وذلك حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث اليوم للعام 2022، وجاءت نسبة النجاح 83% من إجمالي المتقدمين للامتحان، بينما بلغ إجمالي المتقدمين 186273 طالب وطالبة، وحضر منهم 180891 طالب وطالبة بينما نسبة النجاح من الحضور كانت لعدد 147653 طالب وطالبة، وأحضرنا لكم رابط النتيجة الرسمي لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2022 الترم الثاني

بعد اعتماده لنتيجة الصف الثالث الإعدادي، اعتمد أيضاً اللواء خالد عبد العال، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وجاءت نسبة النجاح 100%، ونسبة النجاح للمكفوفين 62%، وبينما جاءت نسبة النجاح للمدارس الدولية 96%، ونسبة امتحانات الإعدادية الرياضية 63%.

وحيث أكد السيد مدير مديرية التربية والتعليم، محمد عطية بأن هناك 155 طالب حصلوا على الدرجات النهائية بالقاهرة، وأيضاً جاءت في المقدمة إدارة شبرا التعليمية على مستوى المحافظة بنسبة 96.8%، وتلاها إدارة روض الفرج التعليمية وبلغت نسبة نجاح الطلاب بها 96%، وحصلت على المركز الرابع إدارة حلوان، والتي بلغت نسبة نجاها 95.7%.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2022 الترم الثاني

ادخل على الرابط الرسمي للوزارة بالقاهرة www.cairo.gov.eg. قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية. ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب. قم باختيار الصف الثالث الإعدادي. قم باختيار الترم الثاني. اضغط بحث عن النتيجة. ستظهر لك نتيجة الطالب بكل تفاصيلها بكل المواد.

وبالتوفيق لجميع الطلاب من جميع المحافظات.